Iachini: "Chiesa fuori perché ammonito"; Giulini: "Voglio i tifosi con la Juve. Nainggolan? Vediamo"

Il presidente del Cagliari spera nella riapertura degli stadi per permettere ai propri tifosi di vedere la sfida interna contro la Juventus, ma non si espone sul futuro di Nainggolan. Iachini, invece, spiega il perché della sostituzione di Chiesa all'intervallo.

Beppe IACHINI (All. Fiorentina)

Oggi si poteva segnare perché le opportunità le abbiamo avute, anche se è stata una partita faticosa. Siamo partiti con tre punte davanti per incidere subito sul risultato. Abbiamo preso il 5° palo in 5 partite e ci sono state ottime parate di Cragno. Un paio di situazioni pericolose del Cagliari le abbiamo subite perché hanno qualità, ma la squadra ha provato fino alla fine a segnare, anche con Kouamé. Abbiamo provato di tutto e di più, giocando ogni tre giorni la fatica si fa sentire e ci manca la fase conclusiva, la rete che cerchiamo in ogni maniera. Anche per sfortuna non ci riusciamo

Serie A Le pagelle di Fiorentina-Cagliari 0-0: Chiesa è un fantasma, Dragowski e Cragno concentrati DA 2 ORE

Perché Chiesa è uscito dopo 45 minuti?

Nulla di particolare, si è complicato la partita per via dell'ammonizione. Federico ha giocato buone partite, oggi forse anche per timore del secondo giallo è stato prudente e timoroso. Ho preferito non rischiare di rimanere in 10, perché oggi sarebbe stato pericoloso. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma dobbiamo essere più abili sotto porta visto che abbiamo fatto 16 tiri

Come ha reagito Ribery?

Faccio fatica sia a non farlo giocare che a sostituirlo, ma ovviamente va fatto respirare anche per non rischiare di perderlo. Teniamo conto che non giocava da mesi, ma ha giocato una buona gara. Gli è mancato il gol, nel primo tempo ci è andato vicino. Sta dando tanto come professionalità ed impegno, ora voltiamo pagina e recuperiamo energie perché in questo tour de force c'è bisogno di tutti

Marko Rog e Franck Ribery - Fiorentina-Cagliari - Serie A 2019-2020 Credit Foto Getty Images

Perché Castrovilli non ha giocato?

Gaetano aveva una caviglia gonfia per un colpo preso a Parma. Giocando ogni tre giorni ci possono essere recuperi più faticosi e alternando la loro presenza in campo, magari riescono a fare migliori prestazioni. Abbiamo bisogno di tutti

Radja NAINGGOLAN (Cagliari)

Il pareggio secondo me è giusto, abbiamo avuto entrambi una grande occasione nel primo tempo, e due palle gol chiare nel secondo. Chi faceva gol per primo oggi vinceva la partita, era così. Si gioca ogni tre giorni, e se non si è attrezzati, si fa più fatica. Comunque stiamo finendo il campionato, che è la cosa più importante, proviamo a migliorare la classifica. Obiettivi? Non si deve guardare chi è più forte o no, ma chi sta meglio fisicamente. Vogliamo migliorarci più possibile, ci sono tante squadre in pochi punti con noi, speriamo di arrivare davanti

Futuro?

Ogni anno si parla quaranta volte di me e di cosa faccio. Io mi sto divertendo davvero a giocare a pallone con questi fantastici ragazzi, l'importante è quello, poi si vedrà. Magari con Ribery? Ho rispetto per un campione così, alla sua età... C'è solo da togliersi il cappello. Anche tramite Benatia ci conoscevamo già. Giocare con i campioni è sempre bello

Nainggolan - Fiorentina-Cagliari - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Tommaso GIULINI (Presidente Cagliari)

Vengo a parlare qui perché lo faccio ogni volta che raggiungiamo i 40 punti. Faccio i complimenti alla squadra, perché dobbiamo fare i conti con assenze pesantissime. Giocando ogni tre giorni l'importanza dei 5 cambi è clamorosa, la Fiorentina ha potuto farli mentre noi andiamo avanti con gli stessi. Oltretutto la scorsa abbiamo giocato con l'Atalanta che ci ha spremuti. Stasera purtroppo non abbiamo vinto, è stata una partita disputata a viso aperto, ma comunque siamo contenti dei 40 punti

E Nainggolan?

Il primo regalo che vorrei fare ai tifosi è riaprire lo stadi, almeno in una parte percentuale. Già i giocatori sono spremuti, per i tifosi stessi sarebbe anche peggio proseguire senza pubblico, si rischia di farli disamorare. Ci piacerebbe averli almeno all'ultima con la Juventus per festeggiare il centenario. Su Radja ancora non posso rispondere, dipende da dove riusciamo a posizionarci

Play Icon WATCH Quella volta che Luca Toni e Franck Ribery fecero un gavettone a Kahn 00:00:59

Serie A Ribery ci prova, Chiesa stecca: la Fiorentina non vince più in casa, 0-0 col Cagliari DA 2 ORE