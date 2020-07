Le pagelle di Fiorentina-Cagliari 0-0: Chiesa è un fantasma, Dragowski e Cragno concentrati

Andiamo alla scoperta dei migliori e dei peggiori della sfida del Franchi: Ribery si rende comunque protagonista nonostante le beghe extracampo, cosa che non fa invece Chiesa che non trova la giusta posizione in campo. Nainggolan un po' sacrificato, male João Pedro.

Le pagelle della Fiorentina

Bartlomiej DRAGOWSKI 7 - Ottima partita del portiere della Fiorentina che è rimasto concentrato per tutti i 90 minuti, opponendosi ai tentativi dei sardi nella prima parte della ripresa. Un clean sheet non si butta mai via.

Nikola MILENKOVIC 6 - Si difende bene su João Pedro, non ha il guizzo dall'altro lato del campo.

Federico CECCHERINI 6 - Rischia un po' quando si tratta di salire per far scattare la trappola del fuorigioco, ma alla fine non commette errori.

Martín CÁCERES 6 - Grande avvio di partita dove è il migliore della difesa. Gara di esperienza.

Lorenzo VENUTI 5,5 - Confermato sulla fascia destra, ma non sfonda e viene ben contenuto.

Lorenzo Venuti e Joao Pedro - Fiorentina-Cagliari - Serie A 2019-2020 Credit Foto Getty Images

Milan BADELJ 5,5 - Troppo lento il giro palla della Fiorentina che non trova sbocchi in avanti, con Badelj troppo statico. Se non fosse per le azioni personale di Ribery... (60' Erick PULGAR 6 - Non che dia più verve al centrocampo della Viola, ma almeno si fa notare per i calci piazzati).

Alfred DUNCAN 6,5 - Molta sostanza in mezzo al campo, centra anche un palo clamoroso.

Pol LIROLA 6 - Spostato a sinistra è meno efficace, ma dialoga bene con Ribery e si fa vedere quantomeno. (59' Henrique DALBERT 5,5 - Mai pungente sulla fascia).

Federico CHIESA 5 - Male male l'esterno della Fiorentina che si intende poco con Vlahovic e Ribery. Emblematica l'azione che vede il francese procurarsi lo spazio per la conclusione in porta da centro area, con Chiesa che ostacola il suo compagno di squadra al momento del tiro. Iachini lo sostituisce all'intervallo. (46' Rachid GHEZZAL 6 - Non dà quel qualcosa in più all'attacco della Fiorentina, ma è generoso nel finale quando chiede un cambio per un problema muscolare, ma resta per fare pressing e per non lasciare la Fiorentina in 10).

Dusan VLAHOVIC 5 - Si muove poco e non crea nulla di pericoloso alla difesa del Cagliari. (dal 75' Christian KOUAMÉ 6,5 - Ha subito una grande chance appena entrato, ma Cragno gli dice di no).

Franck RIBÉRY 6 - Gioca, bene, solo nel primo tempo ma resta il più pericoloso dei suoi. Impegna severamente Cragno e dà fastidio agli esterni di destra del Cagliari. Nella ripresa non ha lo stesso ritmo. Sembra non aver pagato, almeno sul campo, i problemi avuti in questi giorni. (dal 75' Patrick CUTRONE 6 - Poche chance, ma quel colpo di testa all'ultimo stava per beffare il Cagliari).

All. Beppe IACHINI 5,5 - La sua squadra gioca a sprazzi e non basta il continuo “gioca gioca” gridato a Badelj, quelle 74 volte a tempo, per ravvivare la sua squadra. È una Fiorentina che purtroppo non lascia definitivamente la parte bassa della classifica.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 7 - Non che la Fiorentina sia stata incontenibile, ma nel finale è decisivo con le sue parate su Kouamé e Cutrone.

Federico MATTIELLO 6 - Deve coprire maggiormente l'asse di destra, quello di Ribery, ma tutto sommato se la cava.

Ragnar KLAVAN 6,5 - Perfetto in copertura, soprattutto quando Chiesa e Ribery provano ad intasare l'area. L'estone si fa trovare pronto.

Sebastian WALUKIEWICZ 6,5 - Non si fa quasi sentire, ma è ottimo in marcatura su Vlahovic.

Charalampos LYKOGIANNIS 6 - Annulla Venuti e quando può tira delle cannonate verso la porta avversaria.

Marko ROG 6 - Nel primo tempo si fa sentire con qualche giocata intelligente e con un ottimo lavoro difensivo. Si spegne però nella ripresa. (dal 63' Artur IONITA 6 - Fa quello che dovrebbe fare, cercando di fare filtro in mezzo al campo).

Nahitan NÁNDEZ 6,5 - Partita un po' a tratti dell'uruguaiano che ha alternato bellissime giocate a qualche errore, vedi il gol mangiato in avvio di secondo tempo. Corre per tre e verticalizza tante volte verso gli attaccanti. Dà una mano anche in difesa su Ribery.

Nainggolan - Fiorentina-Cagliari - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Radja NAINGGOLAN 6 - Questa volta gioca un po' più arretrato ed è un peccato perché si vede che vorrebbe sfondare l'area di rigore, ma è relegato a curare anche la fase difensiva. Lui il suo, comunque, lo fa, rendendosi pericoloso e offrendo dei buoni palloni in avanti.

Valter BIRSA 6 - Buon primo tempo di Birsa che dimostra di essere all'interno del gioco del Cagliari. Cala però nella ripresa, non trovando più l'ispirazione. (dal 79' Paolo FARAGÒ sv - In pratica non lo si vede nel finale).

João PEDRO 5,5 - Una sola occasione nel primo tempo, non la sua migliore giornata. (dal 63' Daniele RAGATZU 5,5 - Ha grande voglia, ma sbaglia troppe giocate nell'area avversaria).

Giovanni SIMEONE 6 - È il più attivo dei suoi. Crea gli spazi, ruba palloni, segna anche ma gli viene annullato un gol per fuorigioco millimetrico.

All. Walter ZENGA 6 - La sua squadra non gioca neanche male, ma non riesce ad essere concreta sotto porta. Ci si attendeva più movimento dalla panchina.

