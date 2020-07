Ibrahimovic: "Le 100 presenze col Milan? Merito dei compagni, non ho concorrenza"

L'attaccante svedese è stato premiato da Paolo Maldini a Milanello per avere raggiunto le 100 presenze con la maglia rossonera, traguardo raggiunto mercoledì scorso a San Siro in occasione del match vinto 3-1 contro il Parma. Dopo la battuta rivolta alla squadra, Ibra è tornato serio: "Giocare qui è un grande onore, spero di fare tante altre partite".

"Grazie ragazzi, è tutto merito vostro. Grazie perché non c'è concorrenza". Con questa battuta Zlatan Ibrahimovic, premiato a Milanello da Paolo Maldini per le 100 presenze con la maglia del Milan (traguardo raggiunto mercoledì a San Siro nel match vinto 3-1 contro il Parma), si è rivolto ai compagni di squadra "dedicando" loro ironicamente il riconoscimento.

Una battuta accolta con grandi risate da parte della squadra, che ha tributato un applauso allo svedese, da Maldini e dal ds Frederic Massara. Tornato serio, Ibrahimovic ha poi ringraziato tutti i tifosi che in questi giorni gli hanno scritto per complimentarsi: "Ciao a tutti, grazie per i messaggi per le mie 100 partite col Milan. Giocare qui è un grande onore, spero di fare tante altre partite", le parole di Ibrahimovic.

Serie A Milan-Bologna: probabili formazioni e statistiche DA 9 ORE

Play Icon WATCH Mihajlovic: "Ibrahimovic? Spero che abbia pietà per un povero malato come me" 00:01:00

Serie A PES 2021, Inter e Milan cambiano nome: si chiameranno Lombardia NA e Milano RN DA 12 ORE