PES 2021, Inter e Milan cambiano nome: si chiameranno Lombardia NA e Milano RN

La Konami (azienda produttrice di Pro Evolution Soccer, il noto videogioco di calcio) ha annunciato il mancato rinnovo dei diritti di licenza di Inter e Milan. A partire dalla prossima edizione del videogioco niente più loghi e branding ufficiali: le due squadre milanesi si chiameranno Lombardia NA e Milano RN.

Avevamo tutti riso e scherzato alla notizia diramata da EA Sports un anno fa: nome e logo della Juventus, in virtù di un accordo triennale con Konami (casa produttrice rivale di Electronic Arts), sarebbero scomparsi da FIFA 20. Abbiamo tutti accolto con stupore e sconcerto la nuova identità digitale dei bianconeri: Piemonte Calcio. Tra l’ilarità generale, il brand dei bianconeri si è trasferito sul videogioco calcistico rivale di casa Konami, Pro Evolution Soccer.

Durante il corso del 2020 dunque, i videogiocatori italiani potevano ritrovare nomi, loghi, maglie ufficiali delle 3 big italiane (Juventus, Milan e Inter) in un solo posto. Ma da qualche settimana la situazione si è ribaltata; la Konami ha annunciato di non aver trovato un accordo con Milan e Inter per i diritti di licenza dei due club:

Il nostro contratto di licenza con FC Internazionale e con AC Milan non verrà rinnovato. La rappresentanza del club non sarà influenzata in eFootball PES 2020.

Tradotto, alle due milanesi toccherà lo stesso esilio della Juve di un anno fa, da una piattaforma all’altra. Solamente a parti invertite. Nelle ultime ore la Konami ha rivelato le nuove identità fittizie che sostituiranno nomi e branding ufficiali delle due milanesi: dall'anno prossimo l’Inter si chiamerà Lombardia NA, Il Milan si chiamerà Milano RN. Le sigle finali delle denominazioni indicano i colori identificativi dei due club (NerAzzurri e RossoNeri). Queste modifiche incideranno solo sul nome e sull’aspetto di divise e loghi dei due club, mentre i giocatori e l’esperienza di gioco generale non subirà variazioni.

Il problema delle licenze è presente da sempre nel mercato dei videogiochi calcistici per console e PC, un mercato da sempre governato dal duopolio EA-Konami. Queste due case hanno da tempo avviato una guerra per rubarsi le varie identità ufficiali digitali dei club; tuttavia pare quasi impossibile che una fra le due possa uscire vincitrice da questo scontro, il che obbliga i videogiocatori a comprare prodotti incompleti, orfani di branding e licenze ufficiali dei propri club preferiti. Un vero peccato, causato semplicemente dalle logiche necessità del mercato. L’unica nota positiva coinvolge gli juventini, che avranno modo di rendere pan per focaccia visti gli ilari sfottò degli amici nerazzurri/rossoneri che avevano conquistato i social un anno fa.

