È un pareggio che non fa felice, ovviamente, Antonio Conte. È addio allo Scudetto e arriva secondi in classifica, ora come ora, non significa niente per il tecnico dei nerazzurri.

Con il pareggio a reti bianche contro la Fiorentina, l'Inter non potrà più raggiungere la Juventus in testa alla classifica. Deluso Conte per lo 0-0 casalingo...

Quando lasci dei punti è perché ci sono mancanze. Stiamo cercando di capire determinati momenti e determinate situazioni, poi dobbiamo avere il killer instinct. Sono contento che i giocatori siano delusi dal risultato, vuol dire che qualcosa sto lasciando. Per me è stata una buona partita da parte nostra, fatta con la giusta intensità e buone trame di gioco. Stasera non siamo stati fortunatissimi stasera, colpendo due legni... Ma ho poco da dire ai ragazzi che ci hanno messo la voglia, e per cercare di vincere abbiamo rischiato di perderla. Onore alla Fiorentina che ha giocato una buona partita a livello difensivo

Quanto conta adesso arrivare secondi?

I ragazzi sanno che ad ogni partita devono dare il massimo, senza pensare o programmare. Per noi è importante ogni partita, deve essere un test per dimostrare che il lavoro che stiamo facendo sta dando dei frutti. A volte raccogli più di quanto semini, ma penso che questa squadra abbia raccolto di meno. Mancano tre partite e i ragazzi sanno che non vogliamo accontentarci, al di là del fatto che l'obiettivo Champions è stato raggiunto con ampio margine. Vogliamo giocare in maniera onesta, abbiamo il Genoa che gioca per la salvezza, poi il Napoli che lotta per il quinto posto e infine l'Atalanta. Ma è tanto per vedere la crescita della squadra, il risultato non conta tantissimo. Il secondo posto è il primo dei perdenti, poi c'è chi si accontenta anche di questo, ma per me il secondo posto non ha significato

Le voci di mercato distraggono Lautaro Martinez?

Non penso, stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni che l'anno scorso non ha giocato tantissimo. Quest'anno si è affermato, ma ha un percorso davanti a lui. Non è un giocatore già fatto, ha una strada da fare. Può alternare nella fase di crescita momenti positivi e meno positivi. Poi a me interessa che si impegni al massimo, è una questione di rispetto nei confronti miei e della squadra. Noi siamo contenti, se no sarebbero guai. Queste voci intorno a lui danno fastidio perché insultano l'intelligenza del ragazzo, si semina zizzania dicendo che pensa ad un'altra squadra. Ma questo è un percorso di crescita con alti e bassi che vanno accettati

Cosa bisognerà fare per non essere solo secondi?

Questi discorsi li rinviamo a fine stagione. Dobbiamo finire questa con una Europa League da affrontare e penso sia giusto rimanere molto concentrati su questa stagione e poi pensare alla prossima

