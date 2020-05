Inter: è Dybala il grande sogno per sostituire Lautaro Martinez, Marotta ci proverà ancora

Con Werner sempre più destinato al Liverpool, i nerazzurri hanno bisogno di un nome forte per sostituire il Toro, ormai ad un passo dal Barcellona. L'obiettivo vero resta sempre "La Joya" che però difficilmente la Juventus lascerà andare: servono almeno 90 milioni di euro, soprattutto è improbabile che venga ceduto alla principale rivale per il titolo in Italia.

Da tempo è iniziato il balletto delle punte in casa Inter: con Icardi che resterà al Paris Saint-Germain e Lautaro Martinez destinato a raggiungere l'amico Messi a Barcellona, serve assolutamente un rinforzo da affiancare a Lukaku. I nomi in ballo sono sempre i soliti, da Cavani a Werner passando per Edin Dzeko, anche se il sogno del duo Marotta-Conte resta sempre e soltanto uno: Paulo Dybala. L'argentino è da sempre un pallino del tecnico salentino, un giocatore giovane e di talento che può occupare tutti i ruoli del fronte offensivo, sa far gol, colpire da calcio piazzato e ha le caratteristiche per completarsi al meglio con una prima punta come il belga.

Secondo il Corriere della Sera la Juventus lo ritiene incedibile ma l'Inter farà certamente un tentativo, anche perchè Timo Werner dovrebbe andare al Liverpool da Jurgen Klopp, allenatore che stravede per lui. I nomi di Cavani e Dzeko restano caldi e uno dei due potrebbe arrivare per fare l'alternativa, ma per il ruolo di partner di Lukaku il preferito sarebbe proprio Dybala. La cifra di partenza è altissima, non meno di 90 milioni di euro, e l'Inter potrebbe arrivarci con le cessioni di Lautaro, di Icardi e di qualcun altro.

Lo scoglio però resta proprio la Juventus perchè difficilmente cederebbe un talento come Dybala alla principale rivale in Italia, a maggior ragione dopo che in passato in nerazzurri hanno fatto di tutto per impedire che il viaggio inverso, da Milano a Torino, lo facesse un altro argentino, proprio Mauro Icardi.

