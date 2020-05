Inter, Moses: "Conte è un allenatore incredibile, ha cambiato il mio modo di giocare"

Intervistato da The Nation Nigeria, l'esterno nerazzurro esalta le qualità del tecnico salentino: "Sono felicissimo di lavorare ancora con lui. Al Chelsea mi ha dato la determinazione necessaria per credere in me stesso e per godermi il mio calcio: io non avevo mai fatto l'esterno a tutta fascia, lui mi ha sostenuto dandomi fiducia. Giochi meglio quando un allenatore crede in te".

Acquistato durante il mercato di riparazione, Victor Moses ha avuto finora poche occasioni per mettersi in mostra con la maglia dell'Inter complice naturalmente lo stop forzato a causa della pandemia di Covid-19. Il 29enne esterno nigeriano, intervistato da The Nation Nigeria, ribadisce tutta la sua stima nei confronti di Antonio Conte, che ha ritrovato ad Appiano Gentile dopo l'esperienza di qualche anno fa al Chelsea.

Sono stato molto contento di avere la possibilità di tornare a lavorare con il mister. Mi aveva parlato del progetto, ne volevo fare parte. Ho avuto molti allenatori e mi sono piaciuti tutti, ma il più importante è stato Conte. Al Chelsea ha cambiato tutto: è un uomo incredibile che ha totalmente cambiato il mio modo di giocare, mi ha dato la determinazione necessaria per credere in me stesso e per godermi il mio calcio. Nella prima stagione abbiamo vinto la Premier, al secondo l'FA Cup. Io non avevo mai fatto l'esterno a tutta fascia, ma ho fatto una stagione fantastica e per questo lo rispetterò sempre. Mi ha sostenuto dandomi fiducia e, quando un allenatore crede in te, giochi meglio

L'esperienza all'Inter

Il calcio italiano non è semplice, è molto tattico. Per me è stato importante mettermi al servizio della squadra e dei compagni: il mister è stato di grande aiuto, mi ha detto cosa fare e ho provato a seguire le sue istruzioni. All'Inter c'è tanta qualità, voglio dare il mio contributo e divertirmi, sono le cose più importanti. La ripresa? Mi ci vorrà del tempo per ritrovare il mio tocco

