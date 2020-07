La nostra opinione: il fatto che il padre del numero 10 argentino trasferisca la sede dei suoi affari a Milano da agosto può diventare l’occasione per tentare l’assalto, ma da qui alla fumata bianca ce ne passa. Messi non ha rotto con il Barcellona e al momento un addio ai catalani sembra ancora impensabile, pur non avendo rinnovato il contratto in scadenza nel 2021. Papà Jorge potrebbe fare da apripista e magari lavorerà per portare il figlio all’Inter tra un anno, quando potrebbe liberarsi a costo zero. Per ora ci sono troppi condizionali e l'anno prossimo Leo spegnerà 34 candeline...