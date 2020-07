Dopo 43 tentativi da quando è arrivato in Serie A, è arrivato finalmente un gol su calcio di punizione per Cristiano Ronaldo. Proprio nel derby della Mole contro il Torino: sono 55 i gol in carriera su calcio di punizione per l'attaccante portoghese.

Finalmente Cristiano Ronaldo! Dopo 43 tentativi in Serie A, è arrivata infatti la prima 'gioia' di segnare un gol su calcio di punizione per l'attaccante portoghese. E dire che proprio Cristiano Ronaldo era una sentenza nei calci piazzati, con 54 reti da fermo prima del suo arrivo alla Juventus.

Ci sono voluti quasi due anni per trovare il primo gol su calcio di punizione in Italia, dopo la bellezza di 43 tentativi. L'ultimo gol su punizione, poi, era datato addirittura 16 dicembre 2017, quando Cristiano Ronaldo segnò al Gremio nella finale del Mondiale per club, quando indossava ancora la maglia del Real Madrid.

I gol su calcio di punizione per Ronaldo

Squadra Gol su punizione Sporting (2002-2003) 0 Manchester United (2003-09) 13 Real Madrid (2009-18) 32 Juventus (2018-oggi) 1 Nazionale del Portogallo (2003-oggi) 9

Sono quindi 55 i gol di Ronaldo su punizione in carriera tra Manchester United, Real Madrid, (ora) Juventus e Nazionale portoghese.

