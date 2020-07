I bianconeri si portano a +8 dall'Inter a sole quattro giornate dal termine. Due gol di Ronaldo (uno su rigore) nella ripresa, poi il rigore di Immobile e qualche brivido finale. CR7 e il centravanti della Lazio salgono appaiati a 30 reti nella classifica marcatori

Vince la Juventus. Vince e cementa in modo solido la strada che porta al nono Scudetto di fila. La vittoria contro una Lazio rimaneggiata, organizzata e generosa, porta la solita firma di Cristiano Ronaldo (doppietta e a quota 30 gol in classifica marcatori) e le solite splendide giocate di un sublime Paulo Dybala, che doveva accomodarsi inizialmente in panchina, ma che é stato inaspettatamente premiato dal forfait di Higuain nel riscaldamento. Piú forte, piú solida, piú matura ed esperta la squadra bianconera, che ha pazientato contro il muro biancoceleste preparato in modo intelligente da Inzaghi e che ha sbloccato la gara grazie a un rigore concesso per un fallo di mano di Bastos. Il vantaggio su Inter (+8) e Atalanta (+9) a quattro giornate dal termine pare rassicurante, la festa per celebrare il nono Scudetto di fila si puó iniziare ad organizzare. Qualche osservazione sulla Champions di agosto va invece fatta, perché questa Juve non pare cosí pronta per afffrontare gli altri squadroni europei. Ma é un discorso che per adesso si puó rimandare, puntando prima a blindare il titolo, che mai come ora pare davvero a un passo.

Il tabellino di Juventus-Lazio 2-1

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey (Dal 57' Matuidi), Bentancur, Rabiot; Douglas Costa (Dal 57' Danilo), Dybala (Dall'88' Rugani), Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (Dall'89' Falbo), Acerbi, Bastos; Lazzari (Dall'89' Moro), Cataldi (Dal 75' A. Anderson), Parolo, Milenkovic-Savic, Djavan Anderson (Dal 66' Vavro); Caicedo (Dal 66' Adekanye), Immobile. All. Simone Inzaghi

Arbitro: Orsato di Schio

Gol: 51' rig. e 54' Ronaldo (J), 83' rig. Immobile (L)

Assist: Dybala

Ammoniti: Anderson, Alex Sandro, Bonucci, Danilo

Juventus-Lazio, Serie A 2019-2020: esultanza Cristiano Ronaldo dopo il gol dell'1-0

La cronaca in 11 momenti chiave

11' - PALO DELLA JUVENTUS! Sponda di De Ligt e colpo di testa di ALEX SANDRO. Palo pieno.

36' - Ronaldo per RABIOT, che spara un'altra cavalcata di 40 metri e calcia. Strakosha bene appostato sul primo palo respingere.

44' - Bentancur perde un pallone sanguinoso in uscita, recupera IMMOBILE, che spara dal limite. PALO interno. Che brividi.

48' - Ronaldo tira potente dal limite, respinge Bastos con il braccio. Orsato assegna inizialmente punizione, ma poi viene richiamato dal VAR perché il difensore ha il braccio all'interno dell'area. Viene assegnato rigore.

51' - GOL! 1-0 JUVENTUS. RONALDO trasforma alla perfezione il penalty.

54' - RONALDO! GOL! 2-0 Juventus. Luiz Felipe perde palla, si invola Dybala e serve Ronaldo a porta vuota. Insacca facile il portoghese.

65' - TRAVERSA DI RONALDO. Altra magia di Dybala a sinistra, cross per il colpo di testa di Ronaldo che centra la traversa. Avrebbe potuto fare meglio qui il portoghese.

77' - Grande azione e grande conclusione da fuori di André ANDERSON. Conclusione alta di pochissimo! Leggermente deviata da Szczesny.

82' - RIGORE PER LA LAZIO. Bonucci dorme, perde Immobile, che lo brucia e viene atterrato. Bonucci ammonito.

83' - IMMOBILE! GOL! Trasforma il 17. Bel rigore, 30 gol come Ronaldo e 12 rigori come Ronaldo. 2-1.

89' - Gran parata di SZCZESNY sulla punizione di MILINKOVIC diretta all'incrocio!

Juventus-Lazio, Serie A 2019-2020: il calcio di rigore trasformato da Cristiano Ronaldo (Juventus)

La statistica

Cristiano Ronaldo è il 1° giocatore nella storia a segnare almeno 50 gol in Serie A, Liga e Premier League. (Opta)

Il migliore

Paulo DYBALA – Elettrico, vivace, ogni volta che la palla transita dai suoi piedi succede qualcosa. La luce della Juventus anche quando i bianconeri faticano a sfondare: la ciliegina è l’assist servito a Ronaldo per il gol della certezza. A tutta Joya.

Il peggiore

BASTOS – Praticamente impresentabile. Scoordinato, da subito, su ogni pallone, poi combina la frittata sul sinistro di Ronaldo concedendo rigore. Tecnicamente non all’altezza.

Il momento social

