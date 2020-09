"Ho delle buone impressioni, abbiamo iniziato bene, con entusiasmo e tanta voglia di fare. Peccato che dopo pochi giorni tanti siano andati via per gli impegni delle nazionali, ma il nostro lavoro sta continuando con quelli che sono rimasti qua. Tutti i ragazzi hanno grande voglia di fare bene, di lavorare, hanno trovato una nuova metodologia di lavoro, già questo porta entusiasmo. Provare degli esercizi nuovi porta delle novità e anche il lavoro diventa più semplice. Il percorso sarà lungo, ci vorrà tempo anche perché al momento non possiamo lavorare con tanti calciatori che sono via e con quelli che arriveranno per ampliare la rosa. Comunque stiamo lavorando bene, spero dalla prima giornata di vedere i concetti trasmessi e di trovare qualcosa in mezzo al campo”.