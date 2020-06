L'algoritmo della FIGC non piace ai club: si pensa alla media punti in caso di nuovo stop

Se il campionato dovesse essere di nuovo interrotto la volontà delle società di Serie A sarebbe di utilizzare la media punti per stabilire la classifica finale.

Algoritmo? No grazie. In questi giorni si sta discutendo di che soluzione adottare nel caso la Serie A dovesse arrivare uno stop definitivo, dopo la ripartenza fissata per il 20 giugno. La FIGC, si sa, ha proposto appunto l'ormai famoso algoritmo per stilare la classifica finale nel caso le squadre non avessero giocato lo stesso numero di partite al momento di fermarsi. Ma le società di Serie A non sono convinte e avrebbero proposto un piano B: la media punti.

Play Icon WATCH La Serie A riparte: l'annuncio di Spadafora 00:00:35

Serie A La Serie A chiude le porte a 350.000 abbonati: rimborsi? Non è affatto scontato DA 2 ORE

La proposta della Lega A verrà affrontata nella riunione odierna convocata dalla FIGC e ovviamente nell'Assemble di Lega di venerdì. Si tratterebbe di un calcolo piuttosto semplice: la media punti stabilita nelle partite giocate moltiplicato per il numero di giornate che la squadra non potrà disputare. Ovviamente, il problema non si porrebbe se il campionato si fermasse con un numero uguale di partite giocato da tutte le 20 squadre di Serie A. In quel caso, la classifica sarebbe già "pronta".

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina - Imago Credit Foto Imago

Un'altra idea che non fa impazzire i club è quella dei playoff e dei playout per concludere il campionato. A meno che, malauguratamente, la ripresa dovesse slittare ancora. In quel caso l'ipotesi potrebbe (e dovrebbe) essere presa in considerazione. Una volta ripartiti, non si potrà più modificare il format stabilito. Rimane ancora senza risposta, invece, la richiesta della Lega di anticipare di un giorno le due semifinali di Coppa Italia, Juventus-Milan e Napoli-Inter.

Play Icon WATCH 5 cambi, proteste a distanza, spogliatoi divisi: ecco come la Serie A ripartirà dal 20 giugno 00:02:03

Serie A Stadi aperti in Serie A? Gravina: "In estate vorrei provarci", Ricciardi: "In certe zone già si può" DA 3 ORE