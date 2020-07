L'Inter si gode un Lukaku da record: 29 gol, mai aveva segnato tanto in un solo anno

Con la doppietta al Genoa, Romelu Lukaku ha raggiunto quota 23 gol diventando il terzo miglior realizzatore di sempre alla prima stagione in nerazzurro in Serie A. Con due giornate di campionato ancora da disputare e l'Europa League ancora a disposizione, Lukaku ha già superato il primato di marcature in una stagione (29) in 45 presenze. E nel mirino ora c'è Ronaldo il Fenomeno...

"Con me gli attaccanti segnano sempre”. Antonio Conte lo ha ribadito spesso in questa sua prima stagione da tecnico dell’Inter e non si può che dargli ragione, soprattutto guardando il rendimento del suo centravanti di riferimento: Romelu Lukaku, che con due giornate di campionato ancora da disputare, ha già battuto qualunque record di marcature nella sua carriera.

29 gol, 15 in trasferta: tutti i primati di Romelu

Fortissimamente inseguito da Conte la scorsa estate, il belga nel 3-5-2 del tecnico leccese si è trovato da subito alla grande e ha tenuto un rendimento strabiliante. Già perché i numeri del 27enne centravanti d’Anversa sono devastanti, 23 gol in 34 partite di campionato (terzo miglior realizzatore di sempre alla prima stagione in nerazzurro in Serie A), 29 marcature se allarghiamo l’orizzonte anche a Champions League, Europa League e Coppa Italia. Un numero di gol che mai Lukaku aveva raggiunto nella sua ultradecennale carriera svilupattasi fra Belgio e Inghilterra.

Il 2019/20 la migliore annata di Lukaku a livello realizzativo

Squadra Gol (presenze) Media gol 2009-10 Anderlecht 19 (45) 1 gol ogni 142’ 2010-11 Anderlecht 20 (50) 1 gol ogni 188’ 2011-12 Chelsea 0 (12) - 2012-13 Chelsea/West Bromwich 17 (38) 1 gol ogni 132’ 2013-14 Everton 16 (36) 1 gol ogni 175’ 2014-15 Everton 20 (48) 1 gol ogni 188’ 2015-16 Everton 25 (46) 1 gol ogni 161’ 2016-17 Everton 26 (39) 1 gol ogni 133’ 2017-18 Man United 27 (51) 1 gol ogni 151’ 2018-19 Man United 15 (45) 1 gol ogni 200’ 2019-20* INTER 29 (45) 1 gol ogni 132’

* dati aggiornati al 25/7/2020

Un numero che sarebbe potuto anche essere maggiore se non ci fosse stato anche qualche clamoroso errore sottoporta, spesso anche derivato da scarsa lucidità palesatasi anche per il grande lavoro che Lukaku fa per la squadra. Romelu è il totem dell’Inter di Conte e in questa sua prima annata in nerazzurro non ha solo rapito il cuore dei tifosi della Beneamata ma ha anche frantumato primati personali clamorosi. Già perché nella storia dell’Inter solo Stefano Nyers (26 gol in 36 presenze nella stagione 1948-49) e Ronaldo il Fenomeno (25 gol in 32 presenze nel glorioso 1997-98) possono vantare più reti di quelle di Lukaku che, con la doppietta al Genoa, si è confermato cannoniere implacabile in gara esterna.

In questa annata Lukaku ha realizzato ben 15 reti in trasferta, eguagliando un primato che apparteneva al già citato Nyers che riuscirà a segnarne altrettanti nella stagione 1949-50 (esattamente 70 anni fa). Se Lautaro Martinez, gemello del gol di Romelu fino a prima del lockdown, si è un po’ placato e Sanchez – causa infortuni – sta mostrando le proprie qualità solo ora che sta bene: Lukaku è stato il totem dell’attacco interista. Una certezza assoluta alla quale aggrapparsi ed affidarsi. E il bello deve ancora venire.

