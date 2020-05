Il Consiglio federale ha deliberato in via ufficiale la volontà di far proseguire e di completare tutti i campionati professionistici che dovranno concludersi entro il 20 agosto. La stagione 2019-20 si chiuderà il 31 agosto, quella successiva partirà già l'1 settembre. Stop definitivo invece per quanto riguarda tutti i campionati dei Dilettanti.

Tutti i campionati professionistici ovvero Serie A, Serie B e Serie C riprenderanno e dovranno essere terminati entro il 20 agosto. La stagione 2019-20 si concluderà il 31 agosto e il giorno dopo, l'1 settembre, prenderà il via la stagione 2020-21. Stop immediato e definitivo, invece, per quanto riguarda i campionati dei Dilettanti. Sono queste le decisioni più importanti deliberate dal Consiglio federale, riunitosi per mettere alcuni punti fermi su questa stagione calcistica così pesantemente condizionata dalla pandemia di Covid-19.

Il comunicato della FIGC

In ossequio al principio del merito sportivo quale caposaldo di ogni competizione agonistica, come previsto dal CIO e dal CONI, e in conformità alle disposizioni emanate dalla FIFA e dalla UEFA nelle scorse settimane, nonché a seguito della pubblicazione dell'art. 218 bis del cosiddetto Decreto Rilancio, la FIGC ha espresso la volontà di riavviare e completare le competizioni nazionali professionistiche fissando al 20 agosto la data ultima di chiusura delle competizioni di Serie A, B e C.

Cosa succede in caso di nuova sospensione

Precedentemente al riavvio dell'attività agonistica sarà competenza del Consiglio Federale determinare i criteri di definizione delle competizioni laddove, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le stesse dovessero essere nuovamente sospese, secondo i principi di seguito indicati:

individuazione di un nuovo format (brevi fasi di playoff e playout al fine di individuare l'esito delle competizioni ivi incluse promozioni e retrocessioni;

in caso di definitiva interruzione, definizione della classifica anche applicando oggettivi coefficienti correttivi che tengano conto della organizzazione in gironi e/o del diverso numero di gare disputate dai Club e che prevedano in ogni caso promozioni e retrocessioni

Infine, per effetto di quanto deliberato, la stagione sportiva 2020/2021 avrà inizio il prossimo 1 settembre

Dilettanti e calcio femminile

Per quanto concerne, invece, l'attività dilettantistica, ivi compresa quella femminile fino alla Serie B, valutate le condizioni generali e l'eccezionale situazione determinatasi a causa dell'emergenza Covid-19, il Consiglio ha deliberato di interrompere definitivamente tutte le competizioni rinviando ad altra delibera i provvedimenti sugli esiti delle stesse competizioni. Resta fissato al 30 giugno il termine per la conclusione dell'attuale stagione sportiva

Per quanto riguarda la Serie A Femminile, è stato deciso di verificare nei prossimi giorni le condizioni di ripresa, in base all'applicabilità dei protocolli sanitari da parte dei Club e alla disponibilità di contributi da parte della FIGC

