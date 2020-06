Ci sono 180 km tra Torino e Genova ma la squadra di Sarri, impegnata contro il Genoa, opta per l'aereo per evitare il traffico. Scartato il pullman per la paura di restare bloccati negli ingorghi.

Tra Torino e Genova ci sono 180 chilometri ma la Juventus raggiunge il capoluogo ligure in aereo. È questa la curiosità nella trasferta dei bianconeri per la partita di martedì sera in casa del Genoa: il club ha scelto il volo privato, come riporta il Corriere della Sera.

Niente pullman quindi come d’abitudine a causa dei grandi problemi sulla rete autostradale ligure. I tanti cantieri aperti, infatti, stanno rendendo difficili gli spostamenti lungo le arterie della regione, A7, A10 e A26, e in particolare attorno al nodo di Genova: i tempi di percorrenza si sono moltiplicati a dismisura, come le code e i disagi, che interessano anche la viabilità ordinaria.

Il caos è all’ordine del giorno, sia durante la settimana, sia durante il weekend, quando il traffico cresce con l’arrivo dei turisti provenienti da Piemonte e Lombardia. I problemi non mancano tanto che il tema autostrade liguri è ormai diventato una questione nazionale. Così, proprio per evitare di restare bloccata nel traffico, la Juve ha optato per l’aereo: volo privato da Caselle all’aeroporto Cristoforo Colombo per un blitz in giornata.

