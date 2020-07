La moviola di Juve-Lazio: netto il rigore per il braccio di Bastos, giusto anche quello di Bonucci

Gli episodi più controversi della gara dello Stadium, posticipo della 34a giornata di Serie A, diretta dal sig. Daniele Orsato di Schio.

La moviola di Juventus-Lazio (arbitro: Daniele Orsato di Schio)

-Minuto 10': Bastos interviene a gomito alto su Cristiano Ronaldo. Orsato non estrae cartellini.

-Minuto 48': conclusione dalla distanza di Ronaldo con Bastos che devia col braccio al limiete dell'area. L'arbitro assegna inizialmente il calcio di punizione in favore della Juventus, ma viene richiamato dal VAR Mazzoleni. Rivedendo le immagini Orsato vede che il braccio del difensore della Lazio è dentro l'area: rigore per i bianconeri. Ci stava anche il giallo per Bastos.

-Minuto 82': rigore anche per la Lazio con Bonucci che si perde Immobile in area e poi lo mette giù. Giusto il rigore e il giallo al difensore della Juventus.

