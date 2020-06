La Serie A 2020-21 riparte il 12 settembre? Ancora nulla sui contratti con scadenza al 30 giugno

Dal Consiglio di Lega Serie A effettuato in giornata, non sono arrivate ufficialità per quanto riguarda la ripartenza del campionato 2020-2021. Anche perché tutto dipende dalla data di fine della stagione in corso con le competizioni internazionali. Il 12 settembre, però, potrebbe essere la giornata giusta per l'inizio della nuova stagione.

Ancora nessuna conferma, ma il Consiglio di Lega Serie A ha individuato nella giornata di sabato 12 settembre la data ideale per l'inizio del nuovo campionato 2020-2021. Una data importante perché da quel momento si dovrà organizzare tutta la stagione che porterà fino agli Europei 2021, con la partita inaugurale allo stadio Olimpico di Roma.

12 settembre si riparte con la nuova stagione ma...

Quella del 12 settembre resta però una data indicativa, perché prima bisognerà capire quando si concluderà la stagione in corso con le competizioni europee. Il comitato esecutivo della UEFA stabilirà, ufficialmente, solo mercoledì 17 le date della Final Eight con la quale si concluderà la Champions League di questa stagione (l'atto finale dovrebbe comunque essere previsto per il 23 agosto). Una volta 'ricevuta' quella notizia, allora il Consiglio di Lega potrà a sua volta ufficializzare la data di inizio del prossimo campionato.

Contratti? Ancora nulla di nuovo...

C'è per un tema più imminente, ovvero il discorso legato al rinnovo “automatico” dei contratti in scadenza al 30 giugno. La FIGC e l'Associazione italiana calciatori aveva trovato un accordo verbale sull'estensione fino al 31 agosto, anche per quanto riguarda il discorso prestiti, ma ad oggi non è arrivato nulla di ufficiale sul tema.

