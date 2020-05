L’appello di Andrea Agnelli al Governo: "A luglio riaprite parzialmente gli stadi ai tifosi"

Come rivela il Corriere dello Sport, il presidente della Juventus nel corso dell’Assemblea di Lega andata in scena ha riferito ai colleghi il desiderio che a luglio il Governo Italiano allenti la pressione sul fronte porte chiuse: "Mi aspetto che a luglio il governo ci dia una prima apertura parziale degli stadi". In Serbia già dai primi giugno ci sarà il pubblico sugli spalti, in Polonia dal 19.

Tornare alla normalità. Lo sentiamo ripetere spesso a tutti i livelli: per il calcio italiano, che nel fine settimana del 13-14 giugno riaprirà i battenti con la Coppa Italia, ciò significherà inevitabilmente anche riportare in sicurezza pubblico, appassionati e tifosi sugli spalti. Fino a quando ciò non sarà possibile, si giocherà a calcio ma in maniera asettica e in un contesto assolutamente straniante come quello di uno stadio vuoto (o al massimo con cartonati sulle tribune). Andrea Agnelli, presidente della Juventus e numero uno dell’ECA, però dopo il primo passo ottenuto – il ritorno in campo – guarda già avanti e, come riporta il Corriere dello Sport, nel suo intervento nell’ultima Assemblea di Lega andata in scena in videoconferenza venerdì ha lanciato un appello al Governo:

Mi aspetto che a luglio il Governo ci dia una prima apertura parziale degli stadi.

Una frase che risuona come una speranza e una missione comune, quella che il calcio a porte chiuse sia una parentesi destinata a durare il meno possibile. Ovviamente, specie all’inizio, non sarà possibile che gli stadi e le curve tornino quel catino brulicante di passione, colori e persone che ricordavamo. Però secondo Agnelli tornare a frequentare lo stadio in sicurezza e mantenendo il distanziamento sociale è possibile. Sanificando e disinfettando gli impianti, favorendo controlli e accessi termo-regolati e soprattutto immaginando una capienza ridotta, più che dimezzata almeno nella prima fase estiva.

