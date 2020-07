La squadra di Inzaghi viene spaventata da Simeone, ma ribalta il punteggio nella prima parte della ripresa con Milinkovic-Savic e Immobile, chiudendo matematicamente tra le prime 4. Solo un contemporaneo successo europeo di Napoli e Roma potrà toglierle la Champions.

Prima lo spavento, poi la grande gioia. La Lazio, pur con la lingua penzoloni dopo il lockdown, è matematicamente certa di chiudere il campionato tra le prime 4. Tradotto: disputerà almeno i preliminari di Champions League, a meno che concluda al quarto posto e la coppia Napoli-Roma trionfi contemporaneamente in Europa. Improbabile, va detto. Il 2-1 al Cagliari, intanto, consente alla banda Inzaghi di dare un calcio alla crisi tenendo a distanza proprio la Roma, in una sorta di derby cittadino vinto alla grande. E tutto ciò nonostante l'iniziale vantaggio sardo con Simeone, rispedito al mittente nella prima parte della ripresa da Milinkovic-Savic e Immobile. È una buona Lazio, che trova sulla propria strada un super Cragno – migliore in campo nonostante il ko – e si coccola il proprio centravanti, di nuovo capocannoniere solitario davanti a Cristiano Ronaldo. Una doppia gioia in una serata di festa.

Il tabellino

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari (58' Marusic), Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto (91' Cataldi), Jony (58' Lukaku); Caicedo (65' Correa), Immobile (91' Adekanye). All. Inzaghi

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis (84' Pisacane); Faragò, Nandez, Ionita (84' Gagliano), Rog (66' Birsa), Mattiello (71' Ragatzu); Simeone, João Pedro. All. Zenga

Arbitro: Piccinini di Forlì

Gol: 45' Simeone (C), 47' Milinkovic-Savic (L), 60' Immobile (L)

Assist: Ionita (C, 0-1), Luis Alberto (L, 2-1)

Ammoniti: Jony, Lazzari, Klavan, Parolo

Note: -

La cronaca in 10 momenti chiave

3' – Punizione calciata direttamente sotto l'incrocio da João Pedro, gol magnifico ma Piccinini annulla il possibile vantaggio del Cagliari. La punizione era di seconda.

11' – Per tre volte in un minuto Lazzari ci prova con il destro da diverse posizioni: Cragno è però attento e si oppone sempre bene all'avversario.

16' – Stupendo destro a giro di Luis Alberto e volo del solito Cragno, che si allunga e mette in angolo con un grande intervento.

41' – Occasionissima per Simeone, liberissimo davanti a Strakosha dagli sviluppi di un angolo: di testa, però, il Cholito impatta come peggio non potrebbe e mette alto.

45' – GOL DEL CAGLIARI. Ionita scarica al limite per Simeone, che calcia trovando la deviazione decisiva di Luiz Felipe e batte Strakosha. 0-1.

47' – GOL DELLA LAZIO. Lykogiannis libera come può e dal limite Milinkovic-Savic spara di controbalzo sotto l'incrocio la palla del pareggio.

53' – Avanzata fino all'ingresso dell'area di Luis Alberto, destro sul primo palo e altra gran respinta di Cragno a mano aperta.

55' – Immobile aggancia in area un assist di Milinkovic-Savic, si gira e calcia col sinistro: il solito Cragno devia contro il palo. Lazio sfortunata.

60' – GOL DELLA LAZIO. Assist di Luis Alberto per Immobile, che si presenta davanti a Cragno e lo batte con un sinistro incrociato. Lazio in vantaggio.

77' – Immobile ruba palla a Birsa e tocca dentro per il neo entrato Correa: sinistro ed ennesima respinta in angolo di Cragno.

MVP

Cragno. Protagonista assoluto nonostante la sconfitta. Con una serie quasi infinita di parate, alcune delle quali eccezionali, tiene in partita il Cagliari. Bravissimo.

Fantacalcio

Promosso – Luis Alberto. Delizioso. Rientra dopo l'assenza di Torino e illumina la manovra laziale. Calcia in porta, ma Cragno è super. E così si rifugia in ciò che sa fare meglio: l'assist al bacio. Immobile ringrazia.

Bocciato – Walukiewicz. Non sempre sicuro. Sbaglia il movimento nell'azione del gol di Immobile, consentendo al capocannoniere di presentarsi davanti a Cragno.

