Lazio, Inzaghi: "E' un momento delicato, gli episodi non sono dalla nostra parte"

Il tecnico biancoceleste dopo il ko interno col Sassuolo, il terzo di fila dopo quelli col Milan e a Lecce: "Ho chiesto un sacrificio ma sappiamo che abbiamo alcuni problemi proprio a livello di numeri e di rotazioni. Dobbiamo andare al di la delle assenze e delle rotazioni. Il Sassuolo aveva nove giocatori freschi". De Zerbi gongola: "L'obiettivo adesso è raggiungere chi sta davanti a noi".

Tre sconfitte di fila, la seconda in casa dopo quella col Milan: il ko col Sassuolo facendosi rimontare da 1-0 è il segnale che la Lazio è in crisi e che saluta forse definitivamente i sogni di Scudetto. La squadra di Simone Inzaghi ha finito la benzina e anche in questa occasione il divario di brillantezza ha pesato come ha spiegato il tecnico a Lazio Style Radio:

Mezzo episodio ti condanna ma dobbiamo fare di più, dobbiamo crederci anche se è un momento delicato. Sono cose che capitano ma dobbiamo andare oltre e cercare di andare avanti con fiducia nonostante queste battute di arresto

Le assenze e i giocatori non al meglio della condizione hanno recitato un ruolo importante nel match: "Cataldi, Leiva e Milinkovic non potevano giocare una gara intera, ho chiesto un sacrificio ma sappiamo che abbiamo alcuni problemi proprio a livello di numeri e di rotazioni. Dobbiamo cercare di recuperare i giocatori, poi avremo Udinese e Torino, speriamo di recuperarne qualcuno. Oggi ci sarebbe stato bisogno di Luiz Felipe che era in panchina m non potevo mandare in campo".

Simone Inzaghi insiste sul problema "numerico", sottolinea la maggior freschezza del Sassuolo e invoca anche una certa sfortuna negli episodi per i suoi giocatori:

Dobbiamo andare al di la delle assenze e delle rotazioni perché nelle gare come quella di Lecce e Sassuolo non dobbiamo perdere. L'episodio in questo momento non è dalla nostra parte ma il Sassuolo ha avuto più possesso, aveva nove giocatori freschi rispetto alla gara di Bologna e noi eravamo meno brillanti di loro ma nonostante questo abbiamo creato alcune occasioni che dovevamo sfruttare meglio e di certo non concedere quel gol nel finale

Ora bisogna blindare il posto in Champions League anche se il margine su Roma e Napoli sembra rassicurante: "Mancano 6 partite, non recupereremo giocatori, purtroppo. Obiettivo? Dobbiamo blindare la Champions League al più presto, in questo momento parlare di Scudetto è azzardato. Avevo detto che ci avremmo creduto, ma ora dobbiamo guardare in faccia la realtà. Non credo nello stress psicologico, la squadra ha fatto finali e ha giocato partite importanti. Abbiamo perso quei 5 o 6 giocatori che avrebbero dato punti e lucidità. La rosa? Affrontando la Champions League dovremo fare scelte precise, avere rotazioni ampie".

De Zerbi soddisfatto

"Vittoria importante e meritata. Potevamo andare in vantaggio al primo tempo, ma alla fine è bello anche così. Sono fortunato ad avere questi giocatori, oggi ne ho cambiati nove e il risultato è stato lo stesso. È merito loro e della società. Ora non ci dobbiamo accontentare: con più convinzione avremmo vinto di più. L’obiettivo adesso è raggiungere chi sta davanti a noi. Il Milan. Il calcio è bello perché si è tutti uguali. Spingiamo forte".

