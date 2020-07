Le pagelle di Lazio-Sassuolo 1-2: Caputo brilla, Boga non si prende, ancora a secco Immobile

Neroverdi positivi. Bene Ferrari, Caputo, il giovane Raspadori, Boga e Bourabia. De Zerbi batte Inzaghi. Spenti Immobile e Caicedo

===Le pagelle della Lazio===

Thomas STRAKOSHA 6 - Una bella parata su Muldur, puó farci poco su entrambi i gol, anche se sul cross di Rogerio avrebbe potuto uscire.

Serie A La Lazio perde ancora: Raspadori e Caputo, colpo del Sassuolo all'Olimpico DA UN' ORA

BASTOS 4,5 - Boga gli fa venire il mal di testa. Quando parte non lo prende bene. Mal posizionato in entrambi i gol subiti dalla Lazio, viene anche ammonito.

Francesco ACERBI 6 - Spesso é costretto a raddoppiare a destra. Si impegna, copre, svetta, ma non basta. O non Bastos, ecco.

Stefan RADU 6 - Esperto e lucido. Non commette errori, non si distrae. (Dal 83' VAVRO SV)

Manuel LAZZARI 6,5 - La freccia della Lazio nella prima ora di gioco. Vola a destra, mette cross, sforna occasioni. Cala tanto nel finale.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5,5 - Non al meglio e si vede. Trotterella senza la giusta intensitá, fatica a trovare riitmo. (Dal 67' LUCAS LEIVA 5,5 - Insomma. Non sta bene, non é lucido, viene ammonito)

Marco PAROLO 5 - Troppo lento per i brevilinei neroverdi. Si piazza in mezzo e prova a resistere. Insufficiente il suo apporto.

LUIS ALBERTO 6,5 - Prima spreca un'occasione colossale, poi é fortunato e grazie a un rimpallo insacca. Sassuolo vittima preferita, ma abbiamo ammirato versioni dello spagnolo migliori. (Dal 83' ADEKANYE SV)

Jordan LUKAKU 6 - A sinistra con vigore. Prima da titolare sfruttata abbastanza bene. Esce perché probabilmente aveva solo 45 minuti nelle gambe. (Dal 46' JONY 5,5 - Muldur lo mette in imbarazzo difensivamente, davanti non si vede mai)

Ciro IMMOBILE 5 - Si allunga sempre, ma viene poco servito. Un tiro fuori, poche accelerazioni, niente gol.

Felipe CAICEDO 5 - Stanco e in difficoltá. Non riesce a liberarsi al tiro mai. Anestetizzato. (Dal 61' CATALDI 5,5 - Non é in forma nemmeno lui. Non preciso, poche idee e confuse)

ALL. Simone INZAGHI 5 - Lazio crollata. Fisicamente in primis, ma anche tatticamente. Il Sassuolo vince meritatamente. Terzo ko di fila, benzina finita.

Boga - Lazio-Sassuolo - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

===Le pagelle del Sassuolo===

Andrea CONSIGLI 6 - Non ha colpe sul gol subito e non deve compiere grandi parate.

Jeremy TOLJAN 6 - Non brillante e non in forma, ma a destra regge abbastanza bene. Accompagna l'azione e copre bene dietro. (Dal 46' MULDUR 6,5 - Buona prova. Sta divinamente, attacca a destra, sfiora il gol.)

MARLON 6,5 - Stringe bene in mezzo. Ferrari lo guida e lui non sbaglia. Immobile ben marcato.

Gian Marco FERRARI 6,5 - Un po' statico, ma intelligente, ben posizionato e abile in impostazione. Suo l'assist per Caputo.

Georgios KYRIAKOPOULOS 5,5 - Si alza spesso e va al tiro, senza la giusta precisione. Soffre la verve di Lazzari e lo perde spesso.

Manuel LOCATELLI 6 - Sfortunato sul rimpallo che premia Luis Alberto sul gol. Apre il gioco e dá ordine. Molto bene nel secondo tempo.

Mehdi BOURABIA 6,5 - Fisicamente presente, recupera e sfonda. Molto attivo. Infila lui la palla per Caputo che si trasforma in assist per Raspadori.

Junior Ahmed TRAORÈ 6 - Defilato sulla trequarti, gioca semplice ma in modo efficace. Esce a sorpresa durante l'intervallo, forse toccato duro prima del 45'. (Dal 46' CAPUTO 7,5 - Entra e serve subito l'assist per il gol di Raspadori. Movimenti da grande attaccante, sponde, idee e il sigillo da tre punti. Attaccante maturo, che ha giá eguagliato le 16 reti messe a referto nello scorso campionato)

Filip DJURICIC 6 - Bene tra le linee nel primo tempo. Centra una traversa, dialoga, gioca di prima. Cala molto nella ripresa. (Dal 68' HARASLIN 6 - Nel finale con voglia. Punta l'uomo e attacca)

Jeremie BOGA 6,5 - Ha il fuoco vivo addosso. Salta Bastos di continuo, va al tiro, ci prova. Esce nel finale per crampi, dopo aver corso moltissimo. (Dal 79' ROGERIO 6 - Voto per il cross che porta alla sponda di Ferrari per il gol di Caputo)

Giacomo RASPADORI 7 - Parte bene, scambia con Djuricic e Traoré, segna un gol. Poi la rete viene annullata, ma lui non si deprime e nella ripresa timbra il primo centro in A. Rapido, astuto, capace di sacrificarsi. Insomma, da seguire. (Dal 89' MAGNANI SV)

ALL. Roberto DE ZERBI 7 - Bel Sassuolo, con idee, pimpante, ordinato, aggressivo. Quarto successo di fila meritato.

Play Icon WATCH Fantacalcio: i consigli per la 32a giornata di Serie A 00:01:19

Serie A La Lazio perde ancora: Raspadori e Caputo, colpo del Sassuolo all'Olimpico DA UN' ORA