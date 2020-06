Le pagelle di SPAL-Cagliari 0-1: Olsen miracoloso nel recupero, Petagna mai pericoloso

Diamo i voti ai protagonisti del match del Mazza, valido per la 27a giornata di Serie A. Il gol di Simeone al 93' è ispirato da un assist del brasiliano, il portiere svedese salva il risultato su un tap-in di Cerri da due metri. L'attaccante spallino non riesce ad incidere

--- Le pagelle della SPAL ---

Karlo LETICA 6,5 - Sostituisce nell'undici titolare l'infortunato Berisha. I riflessi ci sono: miracoloso un suo intervento su una punizione di Rog, la Goal-line technology evidenzia la sua prodezza con il pallone che entra solo per metà. Sicuro nelle prese alte. Nel finale poteva fare qualcosina in più sul tiro (non irresistibile) di Rog

Thiago CIONEK 5,5 - Contiene Pellegrini, anche se si propone poco in attacco

Francesco VICARI 5 - Pesa tantissimo la dormita difensiva sulla ribattuta di Letica al 93'

Kevin BONIFAZI 5 - Come Vicari, macchia indelibile al 93'

Jacopo SALA 5,5 - In ritardo di condizione anche se ha l'alibi del rientro dopo 8 mesi di stop (dal 63' RECA 5,5 - Il suo inserimento non porta valore aggiunto)

Lucas CASTRO 6 - La gara con la sua ex squadra scivola via senza acuti (dal 55' MISSIROLI 6 - Quando entra lui la SPAL è più ordinata a centrocampo)

Mirko VALDIFIORI 6 - Tanta legna a centrocampo. Poco altro

Mattia VALOTI 6 - Importante contributo in fase di contenimento (dal 63' FARES 6,5 - Entra e mette in difficoltà la difesa del Cagliari con il cross per Cerri)

Gabriel STREFEZZA 5 - Corre tantissimo, ma a vuoto. Prova più volte il tiro ma è innocuo (dal 79' CERRI 5 - Errore marchiano a 2 metri dalla porta. Olsen compie un miracolo, ma da lì bisogna buttarla dentro)

Andrea PETAGNA 4,5 - Qualche sponda, qualche fallo guadagnato: niente di più dal bomber già acquistato dal Napoli. Manca il gol, manca l'entusiasmo. Si divora l'1-0 sulla ribattuta di Olsen su Cerri

Marco D'ALESSANDRO 5 - Nel tridente spallino è quello che delude di più rispetto alle aspettative, Di Biagio non gli concede neanche un'ora (Dal 55' DABO 5,5 - Tanto impegno, ma poco sostanza)

All. Luigi DI BIAGIO 5,5 - L'errore di Cerri sullo 0-0 allo scadere pesa tantissimo, ma il suo attacco crea troppo poco per sperare nella salvezza

--- Le pagelle del Cagliari ---

Robin OLSEN 7 - All'ultimo ruba il posto a Cragno in mezzo ai pali. Salva i suoi praticamente allo scadere su un tentativo di tap-in facile facile di Cerri da due metri. Un punto in più solo per quello

Fabio PISACANE 6 - Si infortuna dopo un brutto pestone di Missiroli. Fin lì aveva annulato Petagna e colleghi di reparto (dal 73' CACCIATORE 6 - Sventa un pericolo con una diagonale perfetta su Strefezza)

Sebastian WALIKIEWICZ 5,5 - Si perde Cerri nell'unica occasione della SPAL. Una disattenzione che poteva costare caro

Ragnar KLAVAN 6 - Si prende più di un rischio in fase di impostazione, ma riesce spesso a guadagnare un tempo di gioco

Federico MATTIELLO 6,5 - Molto propositivo sulla destra, i pericoli maggiori arrivano dalla sua fascia (dal 73' RAGATZU 6,5 - Dà entusiasmo alla manovra rossoblù. Non è un caso che il Cagliari vince con lui in campo)

Nahitan NANDEZ 6,5 - Nel primo quarto d'ora incassa 3 botte che condizionano la sua prestazione. Stringe i denti e macina chilometri come al solito. Col passare dei minuti cresce anche il suo apporto qualitativo alla partita

Marko ROG 6 - L'occasione più pericolosa del Cagliari nei 90 minuti è una sua punizione salvata al limite da Letica. Propizia il gol partita con un'altra bordata da fuori

Artur IONITA 5 - Fuori forma, spesso in ritardo sul pallone (dal 65' BIRSA 6 - Meglio del collega di cui prende il posto, anche se ci vuole poco)

Luca PELLEGRINI 6 - Un tiro al volo nella ripresa e un paio di sgroppate che fanno venire i brividi alla retroguardia spalline. Esce stravolto (dal 65' LYKOGIANNIS 6 - Difende con diligenza)

Joao PEDRO 6,5 - Rientra dalla squalifica e dà profondità nel primo tempo. Nella ripresa sparisce, per poi ricomparire per l'assist decisivo. Provvidenziale (dal 94' CARBONI S.V.).

Giovanni SIMEONE 7 - Gara ectoplasmatica, irritante. A differenza del suo compagno di tandem non ci prova nemmeno. Questo fino al 93', quando un suo tap-in facile facile di testa manda in paradiso il Cagliari e lo trasforma in man of the match. Il calcio è strano.

All. Walter ZENGA 7 - Simeone rompe la "maledizione 2020" dei rossoblù e regala la prima vittoria all'Uomo Ragno che azzecca i cambi, in particolare quello di Ragatzu. Il suo Cagliari può anche sognare un posto in Europa, se al completo...

