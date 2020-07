Le pagelle di SPAL-Udinese 0-3: De Paul decisivo, SPAL assente colpevole

Il migliore in campo è De Paul, ma bene anche Fofana, Lasagna e Okaka. Nella SPAL bocciature senza appello per tutti: in primis il tecnico Di Biagio.

===SPAL===

Karlo LETICA 6 – Incolpevole sui gol, c’è poco da fare con una difesa che lo protegge poco.

Serie A L'Udinese condanna la SPAL: 0-3 a Ferrara, friulani a +8 sulla salvezza, SPAL con un piede in B DA 2 ORE

Jacopo SALA 5 – Fatica a contenere gli inserimenti sugli esterni.

Francesco VICARI 5 – Legge male più di una situazione, graziato nel primo tempo da Lasagna ancora sullo 0-0.

Kevin BONIFAZI 4,5 – Non pulisce bene sul gol dell’1-0, ed è anche sfortunato sulla deviazione che manda in gol Okaka. Giornata no.

FELIPE 5 – Come tutto il reparto fatica.

Marco D’ALESSANDRO 5,5 – Un unico tentativo offensivo con un tiro dal limite fuori non di molto. Pochino. Dal 72’ Arkadiusz RECA 6 – Entra a giochi ormai fatti. Nulla altro da segnalare.

Simone MISSIROLI 5 – Fatica a dare i ritmi a una squadra accaldata e senza ritmi probabilmente anche a febbraio. Dal 46’ Bryan DABO 6 – La sostanza non cambia un granché: discreto lavoro di interdizione, ma la situazione appunto non porta benefici degni di nota nonostante la prestazione onesta.

Mirko VALDIFIORI 5 – In mezzo al campo è spesso preso dentro. Non riesce a innescare i tempi per le giocate offensive.

Alessandro MURGIA 5 – Non incide. Dal 63’ Gabriel STREFEZZA 6 – Un finale senza infamia e senza lodi.

Lucas CASTRO 5 – Mai innescato, non tira una volta in porta. Dal 72’ Sergio FLOCCARI 6 – Ingresso anche in questo caso a buoi ormai scappati.

Andrea PETAGNA 5,5 – Prova a lottare, ma la verità è che non gli arriva un pallone giocabile. Dall’83’ Alberto CERRI – sv.

All. Luigi DI BIAGIO 4,5 – Sei sconfitte in 8 partite della sua gestione. Ma al di là della sterzata, che non è mai arrivata, è l’atteggiamento della SPAL: privo di idee e volto a un difensivismo che si per sé non è assolutamente nulla di male, ma che andrebbe preparato ed eseguito a dovere. Invece questa è apparsa una squadra raffazzonata. E come tale si sta smascherando.

===UDINESE===

Juan MUSSO 6 – Mai chiamato in causa.

Sebastien DE MAIO 6 – Match senza particolari cose da segnalare. Dal 77’ SAMIR – sv.

Bram NUYTINCK 6,5 – Bene dietro in impostazione, domina e guida il reparto difensivo a 3.

Rodrigo BECAO 6 – Onesto nelle poche chiusure in cui è chiamato in causa.

Jens STRYGER-LARSEN 6,5 – E’ nell’azione che porta subito l’occasione a Lasagna e poi anche al vantaggio. Presente.

Rodrigo DE PAUL 7 – Apre la gara e la mette subito sul binario giusto. Ciò che più contava in un pomeriggio caldo e in cui la SPAL aveva deciso di chiudersi subito dietro.

WALACE 6 – Sostanza in mezzo al campo, in una partita però a ritmi bassi e di facile gestione.

Seko FOFANA 6,5 – Ormai una certezza: 7° assist in stagione, una presenza costante tra i migliori dell’Udinese. E’ così anche oggi a Ferrara. Dal 91’ Marco BALLARINI – sv.

Marvin ZEEGELAAR 6 – Solo alla seconda da titolare in stagione, gioca una partita onesta e senza sbavature. Ma anche senza highlight degni di nota. Dal 77’ Hidde TER AVEST – sv.

Kevin LASAGNA 6,5 – In avvio si mangia una grande occasione, ma rimedia nel finale con un apprezzabile taglio e conclusione da posizione defilata. Dall’82’ Ilija Nestorovski – sv.

Stefano OKAKA 6,5 – Nel posto giusto al momento giusto per la deviazione che dopo mezz’ora chiude già la partita. Dall’83’ Lukasz Teodorczyk – sv.

All. Luca GOTTI 6,5 – Ha vinto le partite che doveva vincere; e ha chiuso con 7 giornate d’anticipo – mica poche – il discorso salvezza. Allenatore vero, che gli piaccia o no, in un mondo che forse non farà per il suo carattere discreto, ma che sul campo ha dimostrato di poter frequentare eccome.

