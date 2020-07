Diamo i voti ai protagonisti del pazzo match del Via del Mare: male i due leader dei biancocelesti, entra bene dalla panchina Milinkovic-Savic. Premiato il sacrificio degli uomini di Liverani, in avanti brilla Falco. Gabriel croce e delizia

Le pagelle del Lecce

GABRIEL 6,5 – Due prestazioni in una. Da un lato c'è il disastro con i piedi, con il gol regalato a Caicedo e quello quasi regalato a Immobile nella fase delicata del match. Ma le sue straordinarie parate (su tutte quelle su Adekanye e Milinkovic-Savic) salvano il Lecce.

Giulio DONATI 6,5 – Partita di lotta e sacrificio, attento in copertura anche nelle fasi decisive del match. Nel finale rimedia anche il morso di Patric.

Fabio LUCIONI 7 – In impostazione sbaglia qualcosina, ma è decisivo in copertura e con il gol-vittoria che manda in paradiso il Lecce.

Nehuen PAZ 6,5 – Prova attenta, con qualche ottimo salvataggio (si ricorda quello su Caicedo). Risponde presente quando c'è da mettersi l'elmetto.

Marco CALDERONI 7,5 – Va vicino al gol nel primo tempo, per il resto gioca una partita tutta corsa e sacrificio, anche nel finale. Decisivo e preziossissimo.

Marco MANCOSU 6,5 – Stesso discorso fatto per Gabriel: passa dal capolavoro in apertura (annullato) al rigore sparato alle stelle. Ma è sempre fondamentale.

Jacopo PETRICCIONE 7 – Fondamentale in pressione, decisivo nelle pieghe della partita e nel lavoro sporco. (Dal 72’ Alessandro DEIOLA - Entra per fare la lotta e lo fa dignitosamente.)

Antonin BARAK 7 – I suoi inserimenti sono una spina nel fianco per la difesa della Lazio. Decisivo anche in copertura con una prova di enorme sacrificio.

Filippo FALCO 7,5 - Il faro dell’attacco del Lecce in avvio, decisivo con l’assist per il pareggio di Babacar: ispiratissimo (Dal 72’ Andrea RISPOLI 6,5 - Entra bene in partita: tiene botta su Lukaku e si concede anche qualche sgroppata che crea pericolo.)

Riccardo SAPONARA 5,5 – Il meno ispirato dei giocatori offensivi di Liverani. Fa il suo ma senza esagerare. (Dal 59’ Diego FARIAS 6 - Deve giocare nel nulla, con tutti i suoi compagni chiusi dietro. Ma fa bene il suo lavoro.)

Khouma El BABACAR 7 – Lotta e combatte con la difesa della Lazio e segna il pesante gol del pareggio. Deve abbandonare il match anzitempo per infortunio. (Dal 51' Zan MAJER 5,5 - Non entra un granché bene in partita.)

All. Fabio LIVERANI 7 - Non si snatura e impone alla propria squadra un calcio spregiudicato, che nel primo tempo paga eccome. Giustamente nella ripresa si copre e guida i suoi alla lotta e al sacrificio.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6 - In uscita è sempre troppo incerto, ma quando c'è da parare si fa sempre trovare pronto.

PATRIC 4 – Disastroso. Si perde Babacar in occasione del gol del pareggio, procura un rigore per fallo di mano (poche le sue responsabilità) su un suo pallone perso e nel finale impazzisce tirando un morso a Donati, con inevitabile espulsione. Senza senso.

Francesco ACERBI 5 – Pessima prova anche la sua: è indeciso sul gol dell’1-1 e si perde Lucioni nel 2-1.

Stefan RADU 5 – Molle e distratto, viene giustamente sostituito all’intervallo. Così non va. (Dal 46’ LUIZ FELIPE 5,5 – Meglio dei suoi compagni di riparto. Gioca in modo attento e ordinato, con però qualche sbavatura.)

Manuel LAZZARI 7– L'unico della Lazio a brillare dall'inizio alla fine. Le azioni passano sempre da lui e nella ripresa costruisce un interessante asse con Milinkovic-Savic. (Dal 85' Bobby ADEKANYE 5,5 - Ci prova ma con disordine. Gabriel gli dice di no con un miracolo.)

Marco PAROLO 5,5 – Appare stanco: non fa mancare il suo contributo soprattutto in copertura, ma è sottotono oggi. (Dal 70’ Danilo CATALDI 5,5 - Il suo ingresso non cambia le cose, non si nota.)

Lucas LEIVA 5,5 – Prezioso nel fare il lavoro sporco, accademico e anche un po’ banale in impostazione. Appare stanco ed esce all’intervallo. (Dal 46’ Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7 – Entra bene, dimostrando di essere imprescindibile per questa Lazio. Giocatore di un altro livello, Gabriel gli nega la gioia del gol nel finale.)

LUIS ALBERTO 5 – Qualche buono spunto grazie a una classe che non si discute, ma la voglia è poca e anche la lucidità oggi.

JONY 5 – Poco ispirato il laterale sinistro di Inzaghi e anche carente in copertura. La sua partita dura 45’ (più recupero). (Dal 46’ Jordan LUKAKU 5,5 – Fa qualcosa in più del compagno ma è impreciso.)

Felipe CAICEDO 6 – Fondamentale nella prima azione di disturbo e pronto a spingere in porta il regalo di Gabriel. Con l'andare dei minuti cala.

Ciro IMMOBILE 4,5 – Serata no per il bomber biancoceleste, che è poco presente nella manovra, parte tropoo spesso in fuorigioco e si divora le occasioni che gli capitano a disposizione.

All. Simone INZAGHI 5 – L'approccio dei suoi è sbagliato, con un primo tempo controllato dal Lecce e in cui i biancocelesti hanno pensato solo a ripartire. Nella ripresa gli attacchi sono confusi, probabilmente anche a causa del nervosismo.

