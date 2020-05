Lega Serie A, la proposta: far ripartire il campionato il 13 giugno con 4 recuperi

L'assemblea della Lega calcio, in programma martedì, è pronta a chiedere di far ripartire la Serie A con le 4 partite della 25esima giornata che erano state rinviate all'inizio della pandemia di Covid-19: si tratta di Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Torino-Parma. In questo modo tutte le squadre potrebbero ripartire alla pari il weekend successivo del 20 giugno.

Obiettivo: concludere la Serie A entro il 2 agosto

Far ripartire la Serie A con i recuperi ha una logica ben precisa: consentirebbe infatti di mettere tutte le squadre in pari in termini di partite giocate e di proseguire così con il calendario 'normale' il weekend successivo del 20 giugno. L'idea della Lega è quella di completare il campionato entro il 2 agosto in modo da consentire per il resto del mese la prosecuzione di Champions ed Europa League.

