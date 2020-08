I rossoneri dominano la squadra di Zenga chiudendo il campionato con un'altra vittoria convincente. Klavan sblocca il risultato al 10' con un'autorete, poi si scatena Ibrahimovic: rigore sbagliato (grande Cragno) e gol fantastico, il suo 10° in campionato quest'anno. Castillejo completa il tabellino.

Il Milan chiude il suo splendido post lockdown nel migliore dei modi battendo 3-0 il Cagliari a San Siro al termine di una partita dominata dall'inizio alla fine. Risultato che si sblocca al 10' grazie a una goffa autorete di Klavan. Poi fa tutto Ibrahimovic. Al 44' si fa parare un rigore da Cragno, al 55' firma il raddoppio con un siluro di destro sotto l'incrocio dei pali toccando quota 10 gol in Serie A quest'anno: è il giocatore più anziano nella storia del nostro campionato ad andare in doppia cifra. Il tris è opera di Castillejo al 57'. Infortunio per Leao, costretto a uscire al 38'.

Il tabellino

MILAN-CAGLIARI 3-0

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer (79' Duarte), Hernandez; Kessie, Bennacer (65' Brescianini); Castillejo (65' Maldini), Calhanoglu (66' Saelemaekers), Leao (38' Bonaventura); Ibrahimovic. All.: Pioli.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli (62' Carboni), Klavan (62' Ladinetti); Mattiello, Nandez, Faragò, Ionita (79' Marigosu), Likogiannis; Pereiro (62' Paloschi); Simeone (90' Pavoletti). All.: Zenga.

ARBITRO: Marco Serra della sezione di Torino.

GOL: 10' aut. Klavan (C), 55' Ibrahimovic (M), 57' Castillejo (M).

ASSIST: Castillejo (M, 2-0), Bonaventura (M, 3-0).

AMMONITI: Pereiro, Faragò (C).

NOTE - Recupero 3'+2'. Al 44' Cragno (C) ha parato un rigore a Ibrahimovic (M).

La cronaca in 8 momenti chiave

10' GOOOOL DEL MILAN! 1-0! AUTORETE DI KLAVAN! Calhanoglu allarga per Leao che calcia col sinistro: il pallone sbatte sul palo, carambola su Klavan e si insacca. Milan avanti!

23' IBRAHIMOVIC A UN PASSO DAL GOL! Cross dalla sinistra di Castillejo per Ibrahimovic che calcia tutto solo col destro al volo sul secondo palo: bravissimo Cragno a respingere, era un gol fatto!

23' TRAVERSA DI LEAO! Mezza rovesciata volante del portoghese su cross morbido di Calabria: palla che scheggia la traversa all'altezza dell'incrocio dei pali.

44' CRAGNO PARA UN RIGORE A IBRAHIMOVIC! Destro dello svedese dal dischetto, bravissimo il portiere del Cagliari a intuire e a bloccare la sua conclusione. Si rimane sull'1-0 a San Siro. Penalty concesso per un fallo di mano di Walukiewicz nel tentativo di opporsi a un colpo di testa dello stesso Ibrahimovic.

48' CALHANOGLU SI DIVORA IL 2-0! Gabbia lancia in velocità per Ibrahimovic che vola verso Cragno, palla dentro per Calhanoglu che da zero metri calcia incredibilmente alto.

55' GOOOOOOOOL DEL MILAN! 2-0! IBRAHIMOVIC! Progressione di Hernandez che viene fermato al limite, Castillejo apre per Ibrahimovic che, appena dentro l'area, incenerisce Cragno con un destro potentissimo che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Assist di Castillejo.

57' GOOOOOOOL DEL MILAN! CASTILLEJO! 3-0! Break del Milan sulla trequarti, Ibrahimovic difende palla e favorice l'inserimento di Castillejo che allarga per Bonaventura. Palla di nuovo allo spagnolo e sinistro rasoterra che non dà scampo a Cragno. Assist di Bonaventura.

78' MILAN VICINO AL POKER Saelemaekers va via sulla destra, l'azione prosegue e Bonaventura può calciare col destro dal limite: pallone alto di pochissimo.

