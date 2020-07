Milan in emergenza: stagione finita per Romagnoli e Conti, Kjaer è in dubbio

Difesa tutta da inventare per Stefano Pioli in vista degli ultimi impegni del Milan in questa stagione, su tutti quello con l'Atalanta di venerdì.

Emergenza Milan: stagione finita per Alessio Romagnoli. Secondo quanto riporta ANSA, il capitano del Milan, uscito per infortunio durante la gara di ieri sera contro il Sassuolo, ha rimediato una "lesione distrattiva del gastrocnemio mediale del polpaccio destro".

Serie A Gazidis: "Rangnick? Per il Milan nessuna penale. Pioli leader, non c'erano accordi con altri" DA 2 ORE

Anche Conti probabilmente non scenderà più in campo per via di un trauma ginocchio sinistro. L’esame di risonanza, per fortuna, ha scongiurato lesioni meniscali e/o legamentose.

Si profila dunque una situazione d'emergenza in difesa per Pioli, già orfana di Musacchio e Duarte: Simon Kjaer è infatti in dubbio per la sfida di venerdì contro l'Atalanta per un affaticamento muscolare e non è quindi da escludere, come soluzione estrema, l'arretramento di Kessie nella linea di difesa al fianco di Gabbia. Hernandez e Bennacer saranno squalificati. Giovedì Castillejo invece dovrebbe rientrare in gruppo per essere a disposizione per la gara di San Siro.

Play Icon WATCH Pioli resta al Milan: "Sono felice, era quello che volevo! Ora finiamo bene la stagione" 00:00:42

Serie A Milan, giustissimo tenere Pioli ma occhio a non commettere il solito errore: serve continuità DA 5 ORE