Il tecnico del Milan alla vigilia della trasferta di Marassi contro la Sampdoria: "Le partite vanno giocate tutte con grande rispetto, poi alla fine faremo le giuste valutazioni sulla stagione. Crediamo nel quinto posto. Ibra è una presenza importante sia a livello fisico che tecnico, ci ha dato soluzioni che non avevamo e crea tanti spazi per i compagni".

"Dobbiamo credere nel quinto posto e fare più punti possibili. Purtroppo non dipende solo da noi, ma anche contro la Sampdoria servirà una grande partita. Poi vedremo cosa faranno gli avversari". Lo ha detto l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, durante la conferenza stampa della vigilia della sfida di Marassi contro la Sampdoria, penultima giornata di campionato. Il tecnico ha naturalmente ribadito l'importanza di Zlatan Ibrahimovic: "Ha migliorato la squadra in tante cose dal punto di vista del campo, ci ha dato soluzioni che non avevamo. Lui è una presenza importante sia a livello fisico che tecnico, crea tanti spazi anche ai compagni. Dal punto di vista della personalità e del carattere è stato sicuramente decisivo".

Sui rinnovi di Ibra, Donnarumma e Calhanoglu

"Il club vuole risolvere queste situazioni il prima possibile. Noi ci siamo dati appuntamento la prossima settimana, ora dobbiamo pensare al campionato. Poi ci sarà il tempo necessario per stabilire la squadre del prossimo anno".

Su Kjaer

"Sta facendo molto bene, è stato un altro acquisto di gennaio che ci ha dato un apporto importante".

L'importanza del 5° posto

"La data del raduno non cambierà, mentre cambierebbe nettamente il nostro mese di settembre se il campionato inizierà il 12 settembre. Alle partite di campionato si aggiungerebbero tre preliminari, vuol dire giocare subito tanto. Se dovremo giocare i preliminari ci faremo trovare pronti comunque".

Sulla prova con l'Atalanta

"Sono rimasto molto soddisfatto. L'Atalanta è un grande avversario, abbiamo giocato con la stessa fisicità e qualità. Abbiamo giocato tanto, ma siamo stati squadra dall'inizio alla fine. Ora dobbiamo fare bene anche nelle ultime due".

