Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. A comunicarlo è il Napoli tramite una nota diffusa sul sito ufficiale. Mercoledì il presidente dei partenopei ha preso parte all'assemblea di Lega in cui erano presenti venti tra dirigenti e presidenti a rappresentare le squadre di Serie A. Stando a quanto riporta Repubblica, De Laurentiis aveva da giorni i sintomi ed era in attesa del risultato del tampone. Mercoledì sera i partecipanti all'assemblea sono stati informati dell'esito del test.