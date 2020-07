Napoli-Milan: probabili formazioni e statistiche

Il Napoli ha affrontato il Milan 143 volte in Serie A: 42 successi, 47 pareggi e 54 sconfitte per i partenopei.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Llorente

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Indisponibili: Castillejo, Duarte, Musacchio

Statistiche Opta

Il Napoli ha affrontato il Milan 143 volte in Serie A: 42 successi, 47 pareggi e 54 sconfitte per i partenopei.

Il Napoli non perde contro il Milan in Serie A dal dicembre 2014 (2-0 al Meazza): da allora sei successi partenopei e quattro pareggi.

Nelle ultime 18 sfide di Serie A tra Napoli e Milan giocate nel girone di ritorno, 10 volte i rossoneri non hanno trovato la rete (56%).

Il Napoli ha vinto le ultime tre sfide al San Paolo contro il Milan in Serie A e non è mai arrivato a quattro successi interni di fila contro i rossoneri nella competizione.

Il Milan ha segnato almeno due reti in tutti gli ultimi cinque incontri di Serie A e potrebbe arrivare a sei di fila con più di un gol all'attivo per la prima volta dal gennaio 2012.

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso affronterà per la prima volta il Milan da allenatore in Serie A: sulla panchina rossonera ha collezionato 62 gare nel massimo campionato, vincendone esattamente il 50% (31V, 19N, 12P).

Il Milan è la vittima preferita in Serie A per il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski: quattro gol in 12 sfide.

Contro nessun'altra squadra Lorenzo Insigne del Napoli ha segnato più gol in Serie A che contro il Milan (sei in 14 gare).

Nelle 11 partite con Zlatan Ibrahimovic in campo in questa Serie A il Milan viaggia a una media di 1.9 punti a partita (e con 55% di vittorie); nelle 20 disputate senza di lui la media si abbassa a 1.4 (con 40% di successi).

Ante Rebic è il primo giocatore del Milan ad andare in doppia cifra di gol nel girone di ritorno in Serie A da Carlos Bacca (10 nel 2015/16) e potrebbe diventare il primo a superare le 10 reti da Mario Balotelli nel 2012/13 (12).

