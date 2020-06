Napoli, scoppia la grana Lozano: svogliato all'allenamento, Gattuso lo caccia

Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus, in casa azzurra arriva un episodio non certo favorevole: il tecnico non accetta l'atteggiamento del messicano durante la seduta e lo spedisce sotto la doccia con ampio in anticipo. Tra i due il feeling non è mai scattato, scontato l'addio dell'ex PSV a fine stagione.

Domani sera c'è la finale di Coppa Italia contro la Juventus, una sfida con un trofeo prestigioso in palio e che può valere una stagione per il Napoli, per cui non sono ammessi cali di concentrazione da parte di nessuno. Rino Gattuso è inflessibile, non ammette distrazioni e a farne le spese è Hirving Lozano. Secondo il Corriere dello Sport il messicano infatti è stato cacciato dall'allenamento e spedito sotto la doccia con largo anticipo a causa di un atteggiamento svogliato e poco attento durante la sessione a Castelvolturno.

Gattuso non fa sconti a nessuno e il messicano fa la stessa fine di Allan, cacciato lo scorso febbraio. In generale è evidente che la scintilla tra il tecnico ex Milano e Lozano non sia mai scattata: solo una volta da titolare, a Perugia in Coppa Italia e poi poca roba. Da pezzo molto importante nello scacchiere di Ancelotti, con anche un gol a Torino contro la Juventus, a giocatore finito ai margini con Gattuso: indizi ormai chiari che la sua esperienza al Napoli è già al capolinea.

