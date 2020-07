Pioli: "Perché il Milan vuole cambiare allenatore? Non ci penso. Ibra? Scontento per il gol subito"

Il tecnico dei rossoneri non vuole pensare a cosa succederà dal 3 agosto in poi, ma vuole che la sua squadra resti concentrata per tentare il sorpasso su Napoli e Roma in classifica. Quel che è certo è che un Milan molto positivo: 7 punti conquistati nel trittico con Lazio, Juventus e Napoli.

Stefano PIOLI (All. Milan)

Il saper star dentro la partita è sicuramente una situazione che una squadra deve saper leggere, negli ultimi 4 turni abbiamo incontrato alcune delle squadre più forti del campionato e siamo stati all'altezza. Il Napoli nel primo tempo ha palleggiato meglio di noi, ma nella ripresa abbiamo fatto meglio noi

Io sono sempre stato convinto della qualità della mia squadra. È chiaro, però, che per costruire un modello di gioco ci vuole tempo e noi lavoriamo insieme da troppo poco tempo. Però siamo riusciti a diventare squadra, ne siamo consapevoli ed è giusto adesso alzare l'obiettivo. Nel girone d'andata abbiamo perso contro tutte le squadre che erano davanti a noi mentre ore ci stiamo dimostrando all'altezza

Ibrahimovic sembrava scontento per il cambio

Ibra era arrabbiato perché avevamo appena subito il gol, lui pretende sempre il massimo e poi quando si esce dal campo non si è mai contenti

La coppia Kessié-Bennacer funziona bene

Stanno dando un rendimento importante, si conoscono e leggono bene le situazioni. Però hanno tirato la carretta fino ad oggi, ci saranno altre sei gare importantissime, vogliamo superare il Napoli e la Roma e dobbiamo fare tanti punti. Sicuramente qualche cambio lo farò

Perché il Milan vuole cambiare?

Me lo chiedono tutti, in tanti. Ma io non sto pensando al mio futuro. Alleno un grande club e una squadra che mi sta dando una disponibilità totale, poi il 3 agosto ci sarà tutto il tempo per decidere. Ora è troppo importante finire bene e finire senza rimpianti

