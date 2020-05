Secondo un report Kpmg, nessuna delle squadre di Serie A rientra nella top 10 delle squadre europee dal valore più alto. La Juventus cresce ma non basta per rimanere nella top 10, l'Inter è tra le squadre che cresciute di più negli ultimi 5 anni. Il Milan è l'unico top club a valere meno rispetto a 5 anni fa.

Il report Kpmg sulle squadre d’élite europea fornisce un importante chiave di lettura per il mondo del calcio, ma soprattutto per il futuro del calcio italiano. La classifica Kpmg si basa sulla stima del valore aziendale relativo ai top 32 club d’Europa, selezionati secondo una combinazione di criteri. Vengono infatti presi in considerazione il livello sportivo del club (guardando il ranking UEFA), il livello economico e commerciale, e il livello di popolarità sui social. In questo modo, il valore di un club diventa indipendente dal capitale finanziario di cui una squadra dispone, ottenendo così un ritratto ottimale della salute e dell’efficienza operativa di un club. Questo report, tuttavia, non tiene conto dell’imminente ricaduta che il Coronavirus provocherà sulle finanze delle società calcistiche; i primi risultati verranno rilevati e resi disponibili nei prossimi mesi.

I risultati

Ma veniamo ai risultati: il Real Madrid e il Manchester United hanno mantenuto rispettivamente il 1° e il 2° posto nella graduatoria; il podio è completato dal Barcellona, che nell’arco di 5 anni è riuscito a scavalcare il Bayern Monaco in termini di valore. Ottima la crescita del Liverpool che, sfruttando il trionfo europeo dello scorso anno, si è inserito nella top 5, scalando ben due posizioni. La squadra che ha sostenuto la crescita maggiore durante questi ultimi 5 anni? Il Lione, con un aumento del 193% di valore aziendale. Del gruppo composto dai 32 club, la Premier League si rivela il campionato egemone: 9 società inglesi rientrano in questa élite, e l’aggregato dei loro ricavi corrisponde al 41% dei ricavi totali dei 32 club. La nostra Serie A, per esempio, porta 6 squadre nella top 32, ma la somma dei ricavi italiani ammonta al 12% del totale. Ma analizziamo la situazione italiana con più cura.

CLUB CAMPIONATO VALORE CLUB (2020) IN MILIONI DI EURO CRESCITA % RISPETTO ALL'ANNO SCORSO 1.Real Madrid Liga 3,478 + 7,9 2.Manchester United Premier League 3,342 + 4,2 3.Barcellona Liga 3,193 + 19,3 4.Bayern Monaco Bundesliga 2,878 + 6,7 5.Liverpool Premier League 2,658 + 26,9 6. Manchester City Premier League 2,606 + 5,9 7. Chelsea Premier League 2,218 - 0,4 8. Tottenham Premier League 2,067 + 23,1 9. Paris Saint-Germain Ligue 1 1,911 + 45,3 10. Arsenal Premier League 1,852 - 7,8 11. Juventus Serie A 1,735 + 12,1 12. Borussia Dortmund Bundesliga 1,281 + 18,1 13. Atletico Madrid Liga 1,197 + 19,2 14. Inter Serie A 983 + 42,1 15. Schalke 04 Bundesliga 814 + 6,4 16. Roma Serie A 602 + 16,6 17. Napoli Serie A 590 + 3,7 18. West Ham United Premier League 561 - 2,8 19. Leicester City Premier League 558 - 11,8 20. Lione Ligue 1 543 + 17,2 21. Everton Premier League 533 - 1,9 22. Milan Serie A 526 - 5,1 23. Ajax Eredivisie 432 + 37,0 24. Benfica Primeira Liga 410 + 23,2 25. Valencia Liga 408 26. Siviglia Liga 372 + 5,7 27. Galatasaray Super Lig 366 + 48,9 28. Lazio Serie A 328 + 10,6 29. Athletic Bilbao Liga 320 - 4,7 30. Porto Primeira Liga 313 31. Besiktas Super Lig 310 - 19,2 32. Villareal Liga 301 + 21,6

*Ranking valore aziendale dei top club europei dell'anno 2020 (Kpmg).

La situazione italiana: la Juve scivola, bene l'Inter, male il Milan

Il risultato più eclatante è anche quello più evidente: non c’è una singola squadra italiana nella top 10. Quest’anno la Juventus è scivolata in 11esima posizione, nonostante il suo valore d’impresa sia cresciuto. A sorridere invece è l’Inter, una delle squadre capaci di godere di una delle più importanti crescite negli ultimi anni: in un quinquennio, il club nerazzurro registra un aumento del 146% in valore. Le ragioni sono principalmente legate alla crescita dei ricavi commerciali (+ 168% in 5 anni), ma anche il rafforzamento della presenza sui social media e il guadagno ottenuto dal taglio dei costi. Situazione totalmente inversa per i cugini milanisti. Il Milan è l’unico club incluso nella top 32 a registrare una decrescita del proprio valore in 5 anni. Un - 3% che rispecchia le difficoltà a livello sportivo e di ricavi.

CLUB CRESCITA % (2016-2020) POSIZIONE 2016 POSIZIONE 2020 Juventus + 76,4 9° 11° Inter + 146,2 17° 14° Roma + 68,2 19° 16° Napoli + 49,6 18° 17° Milan - 3,5 15° 22° Lazio + 41,0 23° 28°

* Crescita valore aziendale delle squadre italiane negli ultimi 5 anni (Kpmg).

I club di Serie A tra i migliori sui social

Infine, le squadre italiane brillano in termini di popolarità: l’Inter è la squadra che registra l’aumento più vertiginoso del campione: i social nerazzurri hanno aumentato le proprie dimensioni del + 232%. Seconda è l’Ajax, con un + 201%, e al terzo posto troviamo la Juve con un + 191 %. Il club bianconero ha di certo beneficiato dell’impatto social di Cristiano Ronaldo e del cambio di logo, raggiungendo la quarta posizione in termini di followers tra i maggiori club europei.

