Arrivano i commenti a caldo dopo l'ufficialità della ripresa del campionato di Serie A il prossimo 20 giugno. Intervenuti il presidente della FIGC, il presidente della Lega di A e il presidente della Lega di B Balata che dice: "Abbiamo sempre apprezzato l'attività portata avanti dal Governo in queste settimane".

Dopo Germania, Spagna e Inghilterra, anche in Italia ripartirà il calcio: prima la Coppa Italia, da sabato 13 giugno, e poi la Serie A dalla settimana successiva, il 20. Grande soddisfazione dei vertici del nostro movimento dopo il via libera del Governo e del ministro Spadafora che ha chiuso un lungo periodo di chiusura a causa della pandemia per il Coronavirus.

Gabriele Gravina, presidente della Figc

La ripartenza del calcio rappresenta un messaggio di speranza per tutto il Paese. Sono felice e soddisfatto, è un successo che condivido con il Ministro per lo Sport Spadafora e con tutte le componenti federali. Il nostro è un progetto di grande responsabilità perché investe tutto il mondo professionistico di Serie A, B, C e, auspicabilmente, anche la Serie A femminile

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A

Ringrazio il Ministro Spadafora e il suo staff. Abbiamo affrontato con coerenza, determinazione e spirito di servizio un periodo straordinario, complesso e pieno di ostacoli e pressioni, lavorando sempre con un solo pensiero: il bene del calcio e la difesa del suo futuro, che per la Serie A deve significare tornare a essere il campionato più bello del mondo. Solo con questo spirito riusciremo a ripagare la passione e l'entusiasmo dei milioni di tifosi che seguono il nostro sport

Mauro Balata, presidente della Lega B

La Serie B potra' ripartire il 20 giugno in linea con quanto avevamo deliberato e di questo ringraziamo il ministro Spadafora per il grande lavoro svolto. Abbiamo sempre apprezzato l'attivita' portata avanti dal Governo in queste settimane, impegnato per la ripartenza del calcio e noi abbiamo contribuito perche' cio' avvenisse. Un ringraziamento va anche alla Federazione e alla volonta' espressa da sempre dal presidente Gravina

