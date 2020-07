Dedica speciale da parte di Cristiano Ronaldo che ha voluto ricordare chi ha sofferto in questi mesi a causa del coronavirus. Soprattutto a quelle persone è dedicato questo titolo di Campioni d'Italia.

39° trofeo in carriera per Cristiano Ronaldo che aggiunge un altro Scudetto alla sua infinita bacheca. L'attaccante portoghese è al settimo cielo, avendo anche contribuito con un gol alla vittoria contro la Sampdoria all'ultima in campionato.

Ecco fatto! Campioni d’Italia. Felicissimo per il secondo Scudetto consecutivo e per continuare a costruire la storia di questo grande e splendido club. Questo titolo è dedicato a tutti i tifosi della Juve, in particolare a coloro che hanno sofferto e soffrono per la pandemia che ci ha colti tutti di sorpresa rovesciando il mondo. Non è stato facile! Il vostro coraggio, la vostra attitudine e la vostra determinazione sono state la forza di cui avevamo bisogno per affrontare questa stretta finale del campionato e lottare fino alla fine per questo titolo che appartiene a tutta l’Italia. Un grande abbraccio a voi tutti!

Cristiano Ronaldo con la Juventus ha conquistato due Scudetti e una Supercoppa italiana... Arriverà qualcos'altro nell'immediato futuro?

