Con un gol di Cristiano Ronaldo a fine primo tempo e il raddoppio di Bernardeschi nella ripresa i bianconeri battono la Sampdoria 2-0 e diventano Campioni d'Italia per la 36a volta! E' il 9° Scudetto consecutivo, il primo in carriera per Maurizio Sarri.

Il secondo match point è quello buono: la Juventus è Campione d’Italia per la 36a volta nella sua storia, la 9a consecutiva. Contro una buona Sampdoria ai bianconeri serve il solito lampo di Ronaldo, che all’ultimo secondo di un primo tempo complicato e con pochi pericoli creati dai suoi, si fa trovare libero sull’assist di Pjanic e infila il gol che leva le castagne dal fuoco. Nella ripresa infatti i bianconeri soffrono un po’ in avvio, ma ancora grazie a un’azione di Ronaldo chiudono i discorsi con Bernardeschi, bravo a ribadire in porta una conclusione non controllata da Audero. La Juventus fa così partire la festa per il nono anno consecutivo dentro i confini nazionali. Numeri impressionati di un’egemonia che è passata attraverso 3 differenti gestioni tecniche ma, alla fine, nonostante tutto, anche quest’anno, ha proseguito imperterrita nel suo destino: vincere.

Il tabellino

Serie A Le pagelle di Juventus-Sampdoria 2-0: Ronaldo mette la firma finale DA UN' ORA

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo (29’ Bernardeschi), De Ligt (78’ Rugani), Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic (78’ Bentancur), Matuidi; Cuadrado, Dybala (40’ Higuain), Cristiano Ronaldo.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Tonelli, Yoshida, Chabot (22’ Leris), Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto (73’ Gabbiadini); Ramirez, Quagliarella.

Gol: 45+7’ Ronaldo, 67’ Bernardeschi.

Assist: Pjanic.

Note – Ammoniti: Pjanic, Bernardeschi, Cuadrado, Rabiot; Tonelli, Jankto. Espulso Thorsby per doppia ammonizione (78’).

Il momento social

La cronaca in 9 momenti chiave

38’ SAMPDORIA PERICOLOSA! Jankto scappa a sinistra dopo un buco di Cuadrado: bella palla a rimorchio per Quagliarella che incrocia, ma calcia debolmente. Blocca Szczesny. Prima occasione vera del match.

43’ BERNARDESCHI! Primo squillo della Juventus, in prossimità dell'intervallo: botta dal limite dell'area di Bernardeschi, ma centrale. Audero respinge, poi Tonelli allontana di testa.

45+7’ GOL! RONALDO! JUVENTUS AVANTI! Pjanic tocca per Ronaldo, perso in massa dalla difesa della Samp: conclusione al volo di prima e gol. Juventus avanti alla prima vera occasione.

54’ SAMP ANCORA PERICOLOSA! Da corner Tonelli sale più in alto di tutti, de Ligt compreso: anticipo e pallone fuori di un nulla. Samp vicina al pareggio.

67’ GOL! BERNARDESCHI! 2-0 JUVENTUS! Torna a segnare dopo 2 anni in A Bernardeschi: Ronaldo punta l'uno contro uno, conclude e Audero non trattiene. Sulla respinta Bernardeschi è il più lesto e mette dentro.

71’ GRAN PARATA DI SZCZESNY! Cross di Leris da destra, stacco perfetto di Quagliarella: il portiere polacco della Juventus dice di no con un gran riflesso.

77’ ESPULSO THORSBY! DOPPIA AMMONIZIONE. Pjanic sbaglia lo stop ma poi recupera, Thorsby sulla foga si lancia e lo stende. Secondo giallo, Samp in 10.

82’ HIGUAIN! SI MANGIA UN GOL! Assist perfetto di Ronaldo, ma di piatto calcia malissimo Higuain non trovando lo specchio della porta da posizione favorevolissima.

89’ RIGORE PER LA JUVENTUS! SBAGLIA RONALDO! Depaoli aggancia Alex Sandro in area. Giallo per il Sampdoriano, rigore per i bianconeri. Ronaldo dal dischetto sceglie la potenza: traversa piena.

MVP

Ronaldo. Serve un suo gol per sbloccare una gara complicata. Un sigillo simbolico su una stagione dove i suoi gol hanno trascinato questa Juventus al 36° Scudetto, il 9° consecutivo.

Le pagelle

Clicca qui.

Fantacalcio

PROMOSSO: Scczesny. Un clean sheet che farà bene e due parate importanti.

BOCCIATO: Thorsby. Non gioca affatto una brutta partita, ma quel rosso nel finale costa caro.

Serie A Le pagelle di Juventus-Sampdoria 2-0: Ronaldo mette la firma finale DA UN' ORA