Sampdoria-Bologna: probabili formazioni e statistiche

Il gol di Palacio in Bologna-Sampdoria - Serie A 2019-2020

Sampdoria e Bologna non pareggiano in Serie A dal gennaio 2014 (1-1 a Genova); da allora quattro successi blucerchiati e cinque rossoblu.

Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Murru; Thorsby, Ekdal, Vieira, Linetty; Ramirez, Gabbiadini. All. Ranieri

Squalificati: Jankto

Indisponibili: A. Ferrari, Maroni, Quagliarella

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Santander, Skov Olsen

Statistiche Opta

La Sampdoria ha affrontato il Bologna 95 volte in Serie A: 31 vittorie, 30 pareggi e 34 sconfitte.

La Sampdoria è rimasta imbattuta in tutte le ultime 12 partite di Serie A giocate contro il Bologna al Ferraris: in questo parziale nove successi blucerchiati e tre pareggi.

Tutti gli ultimi sette gol realizzati nelle sfide di Serie A tra Sampdoria e Bologna sono arrivati nei secondi tempi di gioco.

La Sampdoria ha vinto la partita casalinga più recente e non ottiene due successi interni di fila in Serie A da gennaio 2019, quando raggiunse quota quattro.

Il Bologna non pareggia in trasferta proprio dall’ultimo viaggio a Genova, a settembre contro il Genoa: da allora quattro vittorie e sei sconfitte, avendo sempre subito gol nel parziale.

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha collezionato 64 panchine con la Sampdoria in Serie A, tra il 2013 e il 2015 - con i blucerchiati ha registrato una media di 1.44 punti a partita.

Tutti gli ultimi sei gol casalinghi della Sampdoria in Serie A sono stati realizzati da Fabio Quagliarella (quattro) o Manolo Gabbiadini (due) – delle precedenti 10 reti interne blucerchiate i due ne avevano realizzate solo tre.

Il Bologna è la vittima preferita in Serie A per l'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini: sei reti in sei partite - incluso il suo primo gol nella competizione, nel marzo 2012 con la maglia dell’Atalanta.

Il centrocampista del Bologna Andrea Poli ha giocato 84 partite e realizzato tre gol nel massimo campionato italiano con la maglia della Sampdoria.

