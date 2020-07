Il tecnico della Juventus è polemico al termine della partita di Cagliari persa dai suoi per 2-0: "Noi l'unica squadra d'Europa con 5 partite in 12 giorni, la lega non ci aiuta". E poi la provocazione: "Mediterò con la Roma se mandare in campo l'Under 23".

Sul calendario e sulla possibilità dell’U23 contro la Roma

Il dato dei gol subiti ci può preoccupare, la partita di stasera no. Vieni da un campionato vinto 68 ore fa, a livello di motivazione e determinazione è una partita atipica. Va presa per quello che è, poi se si parla di altri momenti è chiaro che dobbiamo essere una squadra più solida. Vediamo adesso cosa fare, i problemi ce li ha creati anche la Lega, siamo l'unica squadra d'Europa che fa cinque partite in dodici giorni. Neanche in 14... in 12.... 20-23-26-29-01. Quindi vediamo come stiamo domani e se è il caso di schierare l'Under 23 nell'ultima partita per recuperare completamente energie. Vedremo domani e domani l'altro la situazione.

Serie A Le pagelle di Cagliari-Juventus 2-0: che serata per Gagliano, Juve bocciata in massa DA 41 MINUTI

Sul palleggio sterile

Il palleggio, come mentalità, ci sta venendo abbastanza bene. Non tanto nella velocità e nella circolazione della palla. Palleggiando a basso ritmo - e parlo della palla e non delle gambe - è facilitante per le difese avversarie. Solitamente in casa non abbiamo sofferto più di tanto, il modo per sbloccare la situazione lo abbiamo sempre trovato. Per far circolare la palla più velocemente serve brillantezza fisica che non abbiamo.

Sulle posizioni di Ronaldo e Higuain

Ronaldo è istintivo, non è codificato, è anche la sua forza. È l'altro attaccante che si deve adattare ai movimenti di Cristiano, in alcune situazioni lo abbiamo fatto bene, perché siamo arrivati a calciare spesso. Forse ci mancava un po' di cattiveria, cosa che avevano gli avversari. Forse non eravamo al top questa sera.

Sulle scelte col Lione

Oggi abbiamo lasciato a casa nove infortunati, in questo momento ho un po' di dubbi. Facciamoci venire i dubbi in base a quelli che recuperiamo.

Play Icon WATCH Sarri: "Io sottovalutato? Di allenatori che hanno vinto in Italia e in Europa ce ne sono pochi" 00:02:12

Serie A Juve lenta e prevedibile, il Cagliari fa festa: Gagliano e Simeone regalano il 2-0 DA UN' ORA