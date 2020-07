Durante la sfida del San Paolo, arbitrata da Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, la formazione neroverde di De Zerbi si è vista cancellare ben 4 reti per offside, in alcuni casi millimetrici: a vedersi negata la gioia del gol sono stati Djuricic (2 volte), Caputo e Berardi.

Napoli-Sassuolo entra di diritto nella storia di questo campionato e più in generale della Serie A. Durante la sfida del San Paolo, valida per la 36esima giornata di Serie A, alla formazione emiliana allenata da Roberto De Zerbi sono stati infatti annullati ben 4 gol per fuorigioco.

Una statistica che non ha precedenti e che ha visto protagonista il direttore di gara Gianluca Aureliano della sezione di Bologna e Luigi Nasca della sezione di Bari (al VAR). Ma andiamo con ordine e passiamo in rassegna i singoli episodi.

32' PRIMO GOL ANNULLATO - Caputo dentro per Djuricic che scappa e anticipa l'uscita di Ospina. Il guardalinee però segnala il fuorigioco: chiamata corretta.

37' SECONDO GOL ANNULLATO - Traoré va via sulla sinistra e calcia: Ospina non trattiene, Djuricic arriva a rimorchio e insacca a porta vuota. La rete, tuttavia, viene annullata dopo circa un minuto a causa di un fuorigioco dello stesso Traoré a inizio azione.

49' TERZO GOL ANNULLATO - Palla dentro di Traoré per Caputo che trafigge Ospina con una grande botta di collo destro. Tutto inutile anche stavolta: rilevato un offside di Berardi a inizio azione.

61' QUARTO GOL ANNULLATO - errore in uscita da parte del Napoli, scarico di Traoré per Caputo, assist per Berardi che di sinistro non può sbagliare. Ma il VAR annulla ancora una volta, stavolta per posizione irregolare di Caputo.

