Una doppietta dello svedese qualifica matematicamente i rossoneri almeno ai preliminari di Europa League. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Caputo su rigore. Termina qui il sogno degli emiliani.

Il Milan vola in Europa League. Se direttamente ai gironi oppure partendo dai preliminari, è ancora presto per dirlo. Il 2-1 in casa del Sassuolo, in quello che alla vigilia poteva essere tranquillamente considerato uno scontro diretto per il settimo posto, va ai rossoneri, che chiudono matematicamente il discorso europeo. Fine dei sogni per gli emiliani, che mantengono viva la speranza per un tempo ma devono arrendersi a Zlatan Ibrahimovic, assoluto protagonista della gara: doppietta per lo svedese, finalmente a segno su azione dopo il lockdown, in barba a nervosismi e arrabbiature. L'unica macchia della gara sono gli infortuni di Conti e Romagnoli, entrambi costretto al cambio già nel primo tempo. Ma l'espulsione di Bourabia taglia definitivamente le gambe al Sassuolo, che crolla e abbandona ogni speranza. E così, mentre al Milan si preannuncia l'ennesimo cambio di programma con il mancato arrivo di Rangnick e la conferma di Pioli in panchina, l'obiettivo per le ultime tre giornate è chiaro: mettere le mani su quel quinto posto che significherebbe saltare i preliminari di Europa League.

Il tabellino

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur (46' Kyriakopoulos), Marlon, Peluso, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Raspadori (46' Magnanelli), Haraslin (46' Boga, 67' Djuricic); Caputo (89' Traore). All. De Zerbi

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti (11' Calabria), Kjaer, Romagnoli (32' Gabbia), Theo Hernandez (46' Laxalt); Kessié, Bennacer (79' Biglia); Saelemaekers, Çalhanoglu (79' Bonaventura), Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Gol: 19' Ibrahimovic (M), 42' rig. Caputo (S), Ibrahimovic 47' pt (M)

Assist: Çalhanoglu (M, 0-1), Çalhanoglu (M, 1-2)

Ammoniti: Bourabia, Theo Hernandez, Bennacer, Laxalt, Bonaventura

Note: espulso Bourabia al 51' pt

La cronaca in 7 momenti chiave

19' – GOL DEL MILAN. Cross perfetto di Çalhanoglu per Ibrahimovic, che di testa anticipa Muldur e di testa batte Consigli. Milan in vantaggio.

Ibrahimovic esulta dopo il gol, Sassuolo-Milan, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

32' – Cross di Calabria e colpo di testa sul secondo palo del solito Ibrahimovic, ma Consigli questa volta si salva in angolo.

42' – GOL DEL SASSUOLO. Pairetto – con l'ausilio della VAR – assegna un rigore ai neroverdi per un tocco col braccio in area di Çalhanoglu: dal dischetto Caputo firma l'1-1.

47' pt – GOL DEL MILAN. Imbucata stupenda di Çalhanoglu per Ibrahimovic, che aggira Consigli e a porta vuota mette dentro. 1-2.

51' pt – Sassuolo in 10 uomini: espulso lo scellerato Bourabia, già ammonito, che con un secondo intervento in ritardo su Rebic induce Pairetto a estrarre secondo giallo e rosso.

74' - Sinistro secco e radente dai 20 metri di Bennacer, Consigli non ci arriva e la palla tocca la base del palo prima di uscire.

81' – Super Consigli: respinta su Kessié, poi su un primo e infine su un secondo tap-in ravvicinato di Bonaventura. Triplo intervento del portiere del Sassuolo.

MVP

Ibrahimovic. Nervoso, arrabbiato, reagisce alla sua maniera alla mancanza di gol su azione post-lockdown. La sua doppietta, di pregevole fattura, vale i 3 punti e manda il Milan in Europa.

Fantacalcio

Promosso – Çalhanoglu. L'uomo assist del Milan: in entrambe le reti di Ibrahimovic c'è, chiarissimo, il suo zampino. Anche se rischia di rovinare tutto col tocco col braccio che induce Pairetto ad assegnare il rigore al Sassuolo.

Bocciato – Bourabia. Scellerato. Primo tempo disastroso per il centrocampista del Sassuolo, che con due interventi completamente fuori tempo si prende altrettanti gialli, lasciando così in 10 la propria squadra.

Il momento social del match

Milan senza mezza squadra contro l'Atalanta: fuori gli squalificati Bennacer e Theo Hernandez, più, con ogni probabilità anche gli infortunati Conti e Romagnoli.

Le pagelle

