Schick resta al Lipsia fino a fine stagione: trovato l'accordo con la Roma

L'attaccante ceco rimarrà in Germania anche a luglio e ad agosto: secondo il quotidiano Bild i club hanno trovato l'intesa per prolungare il prestito. E' invece in stallo la trattativa per quanto riguarda il riscatto: la Roma vorrebbe almeno 25 milioni, il Lipsia non è intenzionato a spendere quella cifra. Anche il Milan alla finestra.

Patrick Schick resterà al Lipsia almeno fino al termine di questa stagione. Secondo il quotidiano Bild la Roma e il club della Red Bull si sarebbero accordati per prolungare il prestito in scadenza il 30 giugno facendo in modo che l'attaccante ceco sia regolarmente a disposizione del tecnico Naghelsmann fino al termine dell'annata 2019-20, con la Bundesliga e soprattutto la Champions League, dato che il Lipsia è impegnato nei quarti di finale che si giocheranno ad agosto a Lisbona dopo aver eliminato il Tottenham di Mourinho.

Nessuna novità invece per quanto concerne il riscatto dell'attaccante ceco classe 1996. Il Lipsia non ha esercitato l'opzione entro la data stabilita, ora serve una nuova trattativa: Schick vorrebbe restare in Germania ma il club della Red Bull non vorrebbe spendere più di 20 milioni di euro, una cifra ben inferiore ai 29 milioni iniziali, e inferiore ai 25 che chiede almeno la Roma per questioni di bilancio.

Se davvero il Lipsia non se lo terrà, ecco che la Roma dovrà valutare nuove offerte per Schick: ha estimatori in Premier League ma, secondo rumors in Germania, il giocatore piace molto a Ralf Rangnick, attualmente in Red Bull e futuro allenatore del Milan. Potrebbe essere lui il nome a sorpresa per il post-Ibrahimovic in rossonero.

