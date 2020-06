Il Consiglio federale ha bocciato la proposta della Lega Serie A di non assegnare lo Scudetto e congelare le retrocessioni in caso di nuovo stop. Ok della FIGC per il sistema playoff per determinare la vincente del campionato in caso di stop dopo una sola giornata. L'algoritmo servirà a determinare la classifica finale in caso di stop dopo due o più giornate. Il calcio femminile non riparte.

Il Consiglio federale ha approvato quest'oggi le linee guida proposte dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina in caso di blocco definitivo della stagione per nuovi casi da Covid-19. Dovesse concludersi anticipatamente il campionato si ricorrerà dunque ai playoff Scudetto e playout per non retrocedere in caso di stop dopo una sola giornata disputata, mentre l'algoritmo servirà a stabilire la classifica finale in caso di stop dopo due o più giornate disputate (in pratica il piano C).

La proposta della Lega Calcio Serie A era invece quella di congelare le retrocessioni e non assegnare lo Scudetto, utilizzando un sistema molto simile a quanto fatto in Olanda (in Belgio e in Francia invece lo Scudetto è stato assegnato con il criterio della media/punti). La Lega Calcio ha avuto solo 3 voti a favore (Dal Pino, Marotta e Lotito), mentre la Lega di Serie B, la Lega Pro, i Dilettanti, gli Arbitri, gli Allenatori e l'AIC hanno votato tutti contro per un totale di 18 a 3.

Come sarebbe oggi la classifica qualora venisse applicato l'algoritmo?

Squadra Punti 1. JUVENTUS 91,2 2. LAZIO 90,8 3. INTER 81,4 4. ATALANTA 75,4 5. ROMA 65,5 6. NAPOLI 55,7 18. LECCE** 32,4 19. SPAL** 22,7 20. BRESCIA** 18,9

**Retrocesse in Serie B

Il discorso algoritmo, è bene ricordarlo, verrebbe applicato qualora - al momento della sospensione del campionato - i verdetti non fossero già chiari (dal punto di vista aritmetico). Se il blocco dovesse avvenire alla penultima giornata di campionato e una tra Lazio, Juventus o Inter avesse già vinto lo Scudetto, non ci sarebbero playoff e non verrebbe applicato nessun algoritmo, se non quello per determinare l'accesso alle Coppe europee e le retrocessioni.

Serie B e Serie C: come funziona

In Serie B si ripartirà normalmente con la speranza che si concluda il campionato. In caso di stop, verrebbe utilizzato il 'modello' applicato in Serie A. Per la Lega Pro, invece, si riparte solo da playoff/playout. Gozzano, Rimini e Rieti retrocedono nei Dilettanti, mentre Monza, Reggina e Vicenza sono già promosse in Serie B.

Il Calcio femminile non riparte

Era stato proposto il meccanismo playoff/playout anche nel calcio femminile, ma in quel caso sono state le giocatrici - all'unanimità - di non voler disputare la 'post season'. Si è deciso quindi non far ripartire il campionato, in attesa di capire se verrà assegnato lo Scudetto (la Juventus era in testa) e verranno congelate o meno le retrocessioni.

