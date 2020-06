Serie A, c'è il 'sì' del governo alla quarantena soft: si parte davvero, isolato solo il positivo

Una circolare risolve il caso che era ancora legato alle quarantena di gruppo in caso di una positività al COVID-19: verrà messo in quarantena solo il singolo contagiato. Ora si può partire sul serio.

Sì alla quarantena soft. A dare il via libera una circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza. Un testo di quattro pagine che risolve il pasticcio dei giorni scorsi. Superato dunque il problema che il testo della Figc, approvato dal CTS, andava in contrasto con il Decreto legge emanato il 16 maggio e attualmente in vigore. Mantenuta la parola da parte del Ministro dello Sport, Spadafora che aveva annunciato che la questione sarebbe stata risolta con un atto amministrativo.

Coronavirus: isolato solo il positivo

Questo il passaggio del testo che interessa la Serie A e che di fatto la libera sul serio:

Per quanto riguarda l’attività agonistica di squadra professionista, nel caso in cui risulti positivo un giocatore ne dispone l’isolamento ed applica la quarantena dei componenti del gruppo squadra e l’esecuzione del test (validato quello rapido), con oneri a carico delle società sportive il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso di positività. In modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi. Al termine della gara, i componenti del “gruppo squadra” devono riprendere il periodo di quarantena fino al termine previsto, sotto sorveglianza attiva quotidiana da parte dell’operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, fermi gli obblighi sanciti dalla circolare dalla direzione generale del 29 maggio 2020”.

