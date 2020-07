Altra ottima prestazione degli uomini di De Zerbi, che approfittano degli errori degli avversari (Castrovilli su tutti) e con il terzo tris consecutivo sbancano Firenze, condannando i viola a doversi guardare le spalle: decide una doppietta di Defrel e rete di Muldur, nel finale Cutrone accorcia.

Il Sassuolo di De Zerbi continua a macinare calcio e a segnare a raffica. Ma questa volta, complice anche una Fiorentina incapace di segnare (se non a partita ormai finita), riesce a resistere dietro e a portare a casa una vittoria prestigiosa. I viola ci mettono del loro: gli uomini di Iachini sbagliano l'impossibile sotto porta e vengono ipnotizzati da super Pegolo. Gli ospiti giocano la loro solita partita coraggiosa e propositiva: Defrel segna una doppietta, Muldur chiude nella ripresa. Inutile la rete nel finale di Cutrone, entrato nella ripresa. Serata da dimenticare per Castrovilli, che colleziona errori su errori: commette il fallo da rigore su Djuricic per il vantaggio neroverde, si divora il gol sullo 0-2 e regala il tris agli ospiti facendosi rubare palla da Muldur a pochi metri dalla porta di Dragowski. Sconfitta pesante per la Firoentina, che ora si deve guardare alle spalle.

Il tabellino

FIORENTINA-SASSUOLO 1-3 (primo tempo 0-2)

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini (dal 64' Igor); Lirola (dal 51' Cutrone), Pulgar, Castrovilli (dal 64' Duncan), Dalbert; Ghezzal (dal 76' Benassi), Chiesa, Ribery (dal 64' Sottil). All. Iachini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio (dal 46' Kyriakopolos); Magnanelli, Locatelli (dal 62' Bourabia); Traore (dal 46' Berardi), Djuricic (dal 88' Ghion), Boga; Defrel (dal 81' Caputo). All. De Zerbi.

Arbitro: Daniele Chiffi.

Gol: 24' Defrel (S), 35' Defrel (S), 61' Muldur (S), 90' Cutrone (F).

Assist: 0-2 Djuricic (S), 1-3 Duncan (F).

Ammoniti: Rogerio (S), Traore (S), Pulgar (F), Ceccherini (F), Ghezzal (F).

La cronaca in 10 momenti chiave

4’ PEGOLO IPNOTIZZA CHIESA - Prima grande occasione: l'attaccante della Fiorentina vola in campo aperto e da posizione defilata cerca il diagonale, ottima risposta del portiere ospite.

23’ RIGORE PER IL SASSUOLO - Castovilli stende Djuricic su imbucata di Traore in contropiede. Pazzesca ingenuità da parte del giocatore della Fiorentina.

24’ DEFREL TRASFORMA IL RIGORE - Pallone alla destra di Dragowski, portiere dall'altra: Sassuolo in vantaggio.

35’ DOPPIETTA DI DEFREL - Ancora rete da contropiede nato dopo un calcio d'angolo per la Fiorentina: Boga taglia verso l'interno del campo, Djuricic intercetta la sua azione e di prima manda in porta il compagno tutto solo. Piattone nell'angolino, viola disastrosi dietro

38’ CASTROVILLI SI DIVORA IL GOL - Non sembra giornata per lui: Ribery porta palla e serve il compagno indisturbato a pochi passi dalla porta, conclusione alta sopra la traversa.

39’ ANNULLATO IL 3-0 DI TRAORE - Pallone basso di Rogerio e rete a porta vuota, ma la posizione del centrocampista è irregolare.

39’ ALTRA OCCASIONE PER LA FIORENTINA - Sempre Ribery a illuminare, Chiesa controlla e calcia senza la giusta coordinazione: pallone alto, poteva fare meglio

56’ PALO DI PEZZELLA - Punizione dalla sinistra di Ghezzal, grandissimo stacco sul secondo palo: Pegolo immobile, palo pieno.

61’ TRIS DI MULDUR - Pazzesco errore di Castrovilli, che prova a proteggere palla ma si fa aggirare dall'avversario: sinistro sul secondo palo da pochi passi! Disastroso Castrovilli oggi.

90' CUTRONE ACCORCIA LE DISTANZE - Traversone dalla sinistra di Duncan, ottimo stacco e pallone nell'angolino.

Mvp

Mert MULDUR - Partita totale da parte del laterale destro del Sassuolo. Il gol dello 0-3 è solo la ciliegina sulla torta di una prova tutta corsa e muscoli dal 1' al 90'. Non sente la fatica.

L'angolo del fantacalcio

Promosso: Gregoire DEFREL - Berardi e Caputo in panchina? Che problema c'è: ecco Defrel, che con una doppietta (rigore e conclusione precisa da pochi passi) condanna la Fiorentina. E dimostra che il Sassuolo ha un parco attaccanti degno di nota.

Bocciato: Gaetano CASTOVILLI - Fallo da rigore, gol sbagliato sullo 0-2, dormita clamorosa sulla terza rete e partita imprecisa a 360°: serata disastrosa.

