Il ministro Spadafora incontrerà Sky per dirimere uno dei nodi in vista della ripartenza del calcio, quello relativo ai diritti televisivi, affinchè alcune immagini siano visibili a tutti, non solo a chi è in possesso di pay tv. Rai e Mediaset vogliono essere della partita e poi c'è l'importante questione della pubblicità.

Potrebbe essere una giornata decisiva per dirimire una delle questioni più spinose relative alla ripartenza della Serie A, quella relativa ai diritti tv e al calcio in chiaro. Come riporta il Corriere dello Sport, oggi è previsto l'incontro tra il ministro Spadafora e l'ad di Sky, Ibarra: dato il problema delle porte chiuse, l'obiettivo è portare alcune immagini visibili a tutti e non soltanto a chi è in possesso di pay tv. Dopo le polemiche che già c'erano state a marzo, ora la situazione sembra più "gestibile", considerando che anche all'estero hanno dovuto mettere mano al problema: Spadafora si augura di raggiungere un accordo, non solo con Sky, ma anche con gli altri broadcaster ovvero Dazn, più Rai e Mediaset che detengono i diritti per gli highlights.

Sì a qualche partita, no a "Diretta Gol"

Serie A Edicola: Juventus, Dybala chiede un rinnovo da top player. Vuole 15 milioni a stagione DA 2 ORE

L'ipotesi "Diretta Gol" è in forte calo perchè sono troppe le finestre in cui sono distribuite le partite. Prende quota l'ipotesi di mandare alcune partite integrali in chiaro sospendendo temporaneamente la legge Melandri che non prevede diritti per il chiaro. Spadafora non vorrebbe ricorrere ad un intervento normativo, spera che le parti in causa capiscano che si tratta esclusivamente di un intervento in favore della popolazione.

Ovvio che questa soluzione generi nuovi problemi. Secondo Rai e Mediaset infatti, non può essere automatico che la partita in chiaro vada su TV8, il canale free di Sky, anche perchè c'è in ballo una questione pubblicitaria: una partita visibile a tutti genererebbe ricavi importanti e sarebbe un'opportunità molto ghiotta. E poi, le stesse Rai e Sky, hanno chiesto di ridurre l'embargo degli highlights, in modo da trasmetterli prima possibile dopo la fine delle gare stesse sui loro contenitori tradizionali come "90° minuto", "Domenica Sportiva" e "Pressing".

Play Icon WATCH Gravina: "Il calcio italiano ha mostrato coerenza. Quarantena più morbida? Speriamo" 00:01:50

Serie A Lippi e i suoi allievi: "Conte e Gattuso si somigliano, Antonio già top, Rino lo diventerà" DA 2 ORE