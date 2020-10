Messosi alle spalle l'esperienza del coronavirus , il pilastro del Milan Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi agli ordini di mister Stefano Pioli. Domenica, a Milanello, nella partitella a tre tempi, ha realizzato un gol e fornito un assist vincente, dimostrandosi particolarmente carico in vista del derby in programma nel weekend .

Una pedina fondamentale recuperata per il sodalizio rossonero, che sempre a Milanello ha riabbracciato per la prima volta in stagione Alessio Romagnoli dopo l'infortunio. Il centrale difensivo verrà subito gettato nella mischia viste le indisponibilità nel medesimo ruolo di Léo Duarte e Matteo Gabbia, positivi al Covid-19, oltreché di Mateo Musacchio.