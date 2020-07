Le ultime prestazioni della squadra di Di Biagio, da tempo retrocessa in B, hanno scatenato la rabbia di parte del tifo organizzato. Sull'episodio indaga la DIGOS.

Una testa di maiale davanti al centro sportivo della SPAL. La retrocessione in Serie B dei ferraresi e soprattutto e le ultime prestazioni della squadra non sono andate giù alla frangia più intransigente dei tifosi, che nella giornata di oggi hanno affisso uno striscione dalla scritta emblematica dinanzi al Centro Sportivo G. B. Fabbri: "Via i porci da Ferrara". Non paghi, gli ultrà hanno anche lasciato una testa di maiale decapitata dinanzi al centro sportivo.

Episodio su cui la direzione distrettuale della DIGOS ha già aperto un’indagine. La SPAL, con 9 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 11 partite di campionato, ha lasciato in maniera davvero troppo netta la lotta per la Serie A, tanto da scatenare evidentemente il forte gesto di una frangia di facinorosi.

