Grazie alle reti di Young, Godin e Lautaro Martinez l’Inter ribalta lo svantaggio iniziale targato Belotti (su paperone di Handanovic) e regola 3-1 il Torino di Longo agganciando la Lazio al secondo posto.

Sull'orlo del "baratro" calcistico, l'Inter di Antonio Conte ritrova il suo veleno e aggancia la Lazio di Simone Inzaghi al secondo posto della classifica, a -8 dalla Juventus (imprendibile?) capolista. Dopo i tanti (troppi) punti persi da posizione di vantaggio stavolta l'Inter piazza la vittoria in rimonta dopo un primo tempo a tinte "horror": l'uno-due a inizio ripresa griffato Young-Godin ha di fatto indirizzato il match su binari favorevoli ai nerazzurri e il gol del ritrovato Lautaro Martinez è stata la ciliegina sulla torta dopo una settimana turbolenta a dir poco. Non resta che dare continuità in questo finale di campionato.

Il tabellino

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin (76’ Skriniar), de Vrij, Bastoni; D'Ambrosio (72’ Biraghi), Gagliardini, Brozovic, Young (71’ Candreva); Borja Valero; Lautaro Martinez (84' Eriksen), Sanchez. All. Antonio Conte

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri (65’ Singo), Meité (64’ Berenguer), Rincon, Ansaldi (64’ Lukic), Aina; Verdi, Belotti. All. Moreno Longo

Gol: 48’ Young, 51’ Godin, 61’ Martinez; 17’ Belotti

Ammoniti: Godin, Brozovic, Sanchez, D’Ambrosio, Biraghi; Meite, Aina, De Silvestri

La cronaca in 10 punti chiave

Minuto 13: SIRIGU!!! Si rifugia in corner sul sinistro deviato di Brozovic!! Bene Borja e Sanchez ad apparecchiare...

Minuto 17: GOOL!! BELOTTI! MA CHE PAPERA DI HANDANOVIC! Si fa scappare il corner di Verdi, e il Gallo insacca di sinistro a porta vuota!!

Minuto 32: SIRIGU!! Miracolo su Lautaro, che però non angola/alza il tiro a sufficienza!

Minuto 37: OCCASIONE TORO!!! ANCORA HANDANOVIC IN DIFFICOLTA'!! Possibile braccio di Bastoni.... Ma francamente pare attaccato al corpo!

Minuto 40: HANDANOVIC!!! STAVOLTA SALVA TUTTO SU ANSALDI!! L'Inter non c'è!!

Minuto 49: GOOOOL!! YOUNG!!!! Destro secco in rete!!!! Assist di Lautaro con sponda di testa!! 1-1!!! Nasce tutto dal lancio a lunga gittata di Brozovic!

Minuto 51: GOOOOOL!! GOOOOOL! GODIN!!!! Insacca a porta vuota dopo sponda di SANCHEZ!!! 2-1!!! Ma che bella la scucchiaiata di Young!

Minuto 54: HANDANOVIC!!!! SALVA SU VERDI!! Colpo di testa a tu per tu!!!

Minuto 61: GOOOOOOL!! LAUTARO!! CON DEVIAZIONE!!! 3-1!! Ancora Sanchez a ispirare!!!

Minuto 65: TRAVERSA DI BELOTTI!! Sfortunato il Toro!

MVP

Ashley YOUNG – Man of the match con un avvio di ripresa devastante: gol del pareggio e scucchiaiata a originare il gol del vantaggio. Buona la sua prima stagione nerazzurra.

Fantacalcio

Promosso

Lautaro MARTINEZ – Assist d’autore e gol con deviazione a scacciare la crisi realizzativa: determinante e… Sbloccato! +4 extra lusso!

Bocciato

Samir HANDANOVIC – Errore inspiegabile su corner innocuo di Verdi, poi si riscatta, ma solo parzialmente, per conservare il vantaggio nerazzurro.

