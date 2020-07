Verona, Juric: "I miei ragazzi mi hanno commosso. Gasperini? Tra i migliori tre al mondo"

Dopo un prezioso pareggio contro l'Inter, il tecnico del Verona si è complimentato con i suoi ragazzi e speso un pensiero per il suo amico-maestro Gasperini.

Ivan Juric (Hellas Verona)

SULLA PARTITA

"E’ un periodo con tanti infortuni, volevamo fare una partita giocando alti e aggredendo l’Inter, nonostante le difficoltà. Mi sono commosso, sono davvero orgoglioso dei ragazzi. A loro piace aggredire, ci alleniamo così quando si può. In questo periodo fai solo recupero tra una partita e l’altra, ma oggi abbiamo fatto un grande lavoro. Nella prima mezz’ora potevamo fare 2-3 gol facili e non ci siamo riusciti. C’è anche rammarico per essere rientrati negli spogliatoi a fine primo tempo soltanto con un gol di vantaggio".

SU AMRABAT

"E’ la più grande sorpresa della mia vita. E’ arrivato che non sapeva nemmeno la lingua, pensavamo avesse solo forza invece ha dimostrato un'intelligenza incredibile, oltre ad attaccamento al gruppo".

SUL RINNOVO CON IL VERONA

"Siamo vicini, vediamo. Se dovessi lasciare il Verona mi piacerebbe allenare all'estero, ma vorrei rimanere all'Hellas".

SU GASPERINI E IL SOGNO SCUDETTO DELL'ATALANTA

"Gasperini per me è sottovalutato, l'esperienza all'Inter lo ha segnato ma lì non avrebbe potuto niente neanche il più grande allenatore, io c'ero e posso dirlo. Ora tutti stanno rubando da lui, anche l'Inter, anche dall'estero, ha un modo di giocare difficile da affrontare, per me è dopo Klopp e Guardiola è il migliore al mondo".

