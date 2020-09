La fortuna è cieca ma la sfortuna ci vede benissimo. Il secondo gravissimo infortunio occorso a Nicolò Zaniolo ha fatto storcere il naso a molti: dopo 172 giorni passati ai box, il promettente centrocampista della Roma e della Nazionale azzurra è costretto ad andare di nuovo sotto i ferri. Prima la rottura del crociato del ginocchio destro, nel match di gennaio con la Juventus, poi il ko contro l’Olanda, questa volta al sinistro.

Purtroppo il caso di Zaniolo non è il primo della storia del calcio, e sfortunatamente non sarà l’ultimo: senza scomodare i casi di Ronaldo e Van Basten, chiari esempi di come una carriera promettente può essere stoppata o quanto meno compromessa, negli ultimi anni sono tanti i calciatori ad aver subito due operazioni al crociato. Ecco quanto ci hanno messo a recuperare e soprattutto, come ne sono usciti.

1° crociato 2° crociato Giuseppe Rossi 557 giorni 182 giorni Kevin Strootman 255 giorni 420 giorni Andrea Conti 182 giorni 204 giorni Stefan De Vrij 145 giorni 152 giorni Arkadius Milik 127 giorni 173 giorni Alessandro Florenzi 109 giorni 186 giorni Mattia Perin 129 giorni 173 giorni Nicolò Zaniolo 172 giorni ?

Giuseppe Rossi, l’uomo di cristallo

Giuseppe Rossi, suo malgrado, è l'esempio più palese di come gli infortuni, soprattutto i crociati, possano definire (in negativo) una carriera. Talento sopraffino, lanciato dal Manchester United, il piccolo attaccante ha avuto a che fare con addirittura tre interventi di una certa rilevanza: rottura del legamento crociato nell’ottobre del 2011 e rientro in campo nel maggio del 2013; il 6 gennaio 2014 Rossi ecco un altro infortunio, questa volta al legamento crociato, con tanto di stop di 120 giorni; nell'agosto dello stesso anno, eccolo rompersi ancora il legamento crociato mediale, un infortunio che lo terrà fermo per altri 234 giorni. 1241 giorni ai box, davvero un record.

Strootman, Milik e gli altri

Altro caso negativo è quello di Strootman: ripresosi dopo il primo crociato, l’olandese non è tornato più lo stesso dopo la seconda operazione. Meglio è andata ad Arek Milik, sfortunatissimo a “rompersi” per la seconda volta dopo il suo arrivo a Napoli (si era già infortunato con la Polonia) ma poi tornato a buonissimi livelli, tanto da essere anche quest’anno uomo-mercato. E poi Florenzi, De Vrij, Perin: fortunatamente la lista di chi si è fatto male due volte e poi ha comunque continuato a giocare e farlo bene è lunga. Non dimentichiamo che poi Zaniolo ha solo 20 anni: forza campione!

Zaniolo arriva a Villa Stuart: confermata la rottura del crociato

